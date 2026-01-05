Rusia estudiará rutas migratorias de renos en peligro de extinción

Gracias a un programa de monitoreo de especies raras en la Reserva Natural Shilovsky en la región rusa de Arjanguelsk, tres renos salvajes fueron equipados con collares satelitales, según informó hoy la revista digital Nauka.mail.

La instalación de los rastreadores en animales individuales fue posible gracias a un proyecto de la Fundación Naturaleza y Personas, y con ellos los científicos podrán visualizar las rutas migratorias del reno europeo, subespecie incluida en el Libro Rojo de Datos de Rusia, precisa la comunicación.

El hábitat del reno en el noroeste de Rusia actualmente solo se encuentra en zonas dispersas. Para desarrollar medidas eficaces de conservación y restauración de la población, los científicos deben identificar sus hábitats primarios y estudiar sus rutas migratorias entre ellos. La telemetría satelital es precisamente la solución a este problema.

Se colocaron tres transmisores Kvazar de fabricación rusa en animales mientras pastaban en invierno. Los investigadores esperan que los datos recopilados durante varias temporadas proporcionen la información necesaria.

“La información obtenida es importante como base científica para el desarrollo de un sistema de protección para esta subespecie”, precisó el experto en conservación de valiosos ecosistemas forestales en la Fundación Naturaleza y Gente, Konstantin Kobiakov.

La legislación rusa prevé diversas medidas para este fin: la creación de áreas naturales especialmente protegidas, la designación de zonas forestales especialmente protegidas, la introducción de restricciones a la caza y una mayor supervisión de la misma, añadió el experto.

Hasta hace poco, el área de distribución del reno salvaje abarcaba vastas zonas de taiga y tundra, pero la caza excesiva y la pérdida de bosques prístinos han llevado a estos animales casi a la extinción en muchas regiones.

Actualmente, cuatro subespecies figuran en el Libro Rojo de Datos de Rusia, y desde 2024, el reno está incluido en la lista de especies prioritarias para su protección en el contexto del proyecto nacional «Bienestar Ecológico», aprobado por el Ministerio de Recursos Naturales de Rusia.

Los renos no solo son animales raros, sino también muy cautelosos. Por lo tanto, capturarlos para instalar transmisores es una tarea difícil. Para ello, los zoólogos utilizan una red de lamidas de sal artificiales para atraer a los ciervos.

Los científicos esperan que los datos de monitoreo satelital ayuden a determinar con precisión no sólo los hábitats estacionales y las rutas de migración, sino también los hábitats clave de los renos durante períodos difíciles del ciclo anual.