Presidenta encargada valora rebelión del 23 de enero en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, significó hoy el valor histórico de los acontecimientos de la rebelión cívico-militar del 23 de enero de 1958, cuando el pueblo se alzó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

“A 68 años del #23Ene, reivindicamos la esperanza del pueblo que alzó su voz por la libertad”, escribió la gobernante en su cuenta de Telegram.

Rodríguez destacó que aquella rebelión popular “marcó nuestra historia y hoy renace en la unión nacional para consolidar la paz y la prosperidad de Venezuela”.

En el audiovisual que acompaña el mensaje el comandante Hugo Chávez manifestó que el 23 de enero, terminando la década de los años 50 del siglo XX, “ya el pacto de Punto Fijo se había cocinado y habían logrado frenar el ímpetu revolucionario de las masas”.

El líder bolivariano indicó que entonces llegó Fabricio Ojeda, líder de aquella rebelión militar “que despertó a los hombres y mujeres que tomaron el fusil y se fueron a las montañas a luchar contra la dictadura de (Rómulo) Betancourt, de (Raúl) Leoni y de (Rafael) Caldera”.

También el presidente constitucional Nicolás Maduro expresó que el espíritu del 23 de enero fue la más grande esperanza que tuvo una generación «de que ahora sí había llegado el día de retomar las banderas gloriosas de los libertadores, de que sí había llegado el día de conocer qué era la democracia y la libertad”.

Maduro señaló que cuando llega esa fecha y “vemos ese sol sobre nuestra ciudad de Caracas recordamos la luminosidad del pensamiento, de la moral de ese gran mártir Fabricio Ojeda».

A propósito de la fecha, el Partido Socialista Unido de Venezuela convocó este viernes a una gran marcha de su militancia y demás fuerzas revolucionarias y chavistas, que tendrá como exigencia central la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.

Ambos fueron secuestrados el pasado 3 de enero durante la agresión de fuerzas militares de Estados Unidos a cuatro territorios del país, incluida Caracas, que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 32 combatientes cubanos, y daños en la infraestructura civil y militar.