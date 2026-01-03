Cuba cerró 2025 con tasa de mortalidad infantil de 9.9

Cuba cerró el año 2025 con una tasa de mortalidad infantil en menores de un año de 9.9 por cada mil nacidos vivos, según datos preliminares divulgados hoy por el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En Cuba, donde el cuidado de cada niño se defiende como el más valioso tesoro, el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) continúa siendo prioridad para el Sistema Nacional de Salud, reseñó el Minsap en su portal digital.

Durante los últimos 12 meses, en Cuba se reportaron 68 mil 51 nacimientos, lo cual significa tres mil 108 nacidos menos que en 2024, cuando hubo una tasa de mortalidad infantil en menores de un año de 7.1 por cada mil nacidos vivos.

La reducción en la natalidad ha sido un comportamiento habitual en los últimos años y es consecuencia de la situación demográfica que manifiesta todo el país.

A pesar de las complejidades, 17 municipios no reportaron fallecidos menores de un año, lo cual constituye uno de los indicadores más favorables del periodo.

La tasa de mortalidad materna resultó de 44.1 por 100 mil nacidos vivos, contra 40.6 en 2024.

El incremento de un año respecto al otro fue de una muerte materna, y no obstante esos resultados, en 2025 se produjo el segundo menor número total de fallecidas en la historia de la Salud Pública cubana.

Provincias como Artemisa y Camagüey, así como el municipio especial Isla de la Juventud, no tuvieron fallecimientos relacionados con el embarazo, parto o puerperio, y más de un centenar de municipios alcanzaron ese mismo resultado.

Gracias a la atención oportuna, fueron 321 pacientes con morbilidad materna extremadamente grave salvadas de esa condición crítica.

Asimismo, la tasa de mortalidad preescolar fue de 3.7 por cada 10 mil habitantes, disminuyendo en comparación con el año anterior en 24.3 por ciento.

La tasa de mortalidad escolar fue de 2.2 por 10 mil habitantes, igual al año anterior, aunque en números absolutos fueron siete fallecidos menos.

El Minsap reconoció los efectos negativos en los servicios de salud de elementos que afectan al país como la difícil situación económica y el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, que ocasiona limitaciones en medicamentos, insumos y equipamiento médicos.

También la circulación de arbovirosis y el impacto de fenómenos naturales como huracanes e intensas lluvias.

Entre las acciones realizadas en 2025 por instituciones de Salud y otros sectores para el cuidado a madres e infantes sobresalen el seguimiento a enfermedades preexistentes a la gestación y el manejo integral de la enfermedad hipertensiva del embarazo.

Asimismo, el chequeo sistemático a los casos de alto riesgo obstétrico; las medidas para disminuir el bajo peso al nacer y la incidencia del parto pretérmino.

A todo ello se suma la atención a las mujeres en edad fértil, embarazadas, puérperas y niños.

En 2025 se actualizaron estrategias para disminuir el embarazo en la adolescencia, indicador que mejoró respecto a 2024 a partir de una mayor responsabilidad intersectorial con la prevención y la atención a las adolescentes.

De manera especial, se concretó por primera vez en Cuba la vacunación contra el neumococo, un paso trascendental en la disminución de la morbilidad y los fallecimientos por infecciones respiratorias agudas en los primeros años de vida.

Igualmente, se introdujo la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para la prevención del cáncer cervicouterino desde edades tempranas.