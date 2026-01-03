Santiago de Cuba alza su voz: Solidaridad inquebrantable con Venezuela. Con información del perfil: Beatriz Johnson Urrutia

Desde las calles y el corazón firme de Santiago de Cuba, una ciudad que conoce el valor de la resistencia, se eleva un mensaje de profunda reafirmación y clara solidaridad hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela.

El pueblo de la indómita urbe oriental, junto a las máximas autoridades del partido, gobierno, y las organizaciones de masa, atenta a los acontecimientos, manifiesta su más enérgico rechazo ante lo que considera una agresión militar contra la nación sudamericana.

Este sentir se hace eco del urgente llamado realizado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien instó a la comunidad internacional a actuar con premura ante lo que ha calificado como un «criminal ataque».

Con la convicción de que América Latina y el Caribe debe ser, hoy más que nunca, un territorio de concordia, desde Santiago se reitera el firme principio de que esta región es una Zona de Paz.

Se condena, con un lenguaje claro y una postura de respeto hacia el pueblo venezolano, lo que se denuncia como un acto de terrorismo de estado contra su brava y digna ciudadanía.

El mensaje que surge desde el oriente cubano es una sola voz que se une a un coro mayor: un llamado a la paz, al diálogo y al respeto absoluto de la soberanía venezolana.

Es un grito que, sin necesidad de alzar el tono, expresa una consigna clara y un deseo colectivo: Manos Fuera de Venezuela.