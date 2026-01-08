Crónica de una voz que se hizo música. Con información de Zulima Nicolau Lahera

Este miércoles, la radio amaneció con un silencio distinto. Se apagó la voz que, durante décadas, narró la danza en el éter.

María Victoria Cabrera Cubas, «Viky», fundadora de la revista «Música y algo más», emprendió su último vuelo.Su historia en la radio comenzó con las letras.

Llegó de la mano de Hilda Gonce, invitada a sumarse a aquella aventura sonora mientras trabajaba en el Centro Provincial del Libro.

Trajo consigo el mundo de la literatura, su primera pasión al aire.Pero sería otra arte la que guardaría su legato perdurable.

Bajo la guía de la querida Lucía Dalia, Viky encontró su lugar literal: desde 1992 se convirtió en la anfitriona única de «En su lugar… el ballet».

Por treinta y dos años, su voz fue el hilo conductor que tradujo pirouettes, pliés y grand jetés en emociones comprensibles para miles de oyentes.

Convirtió la especialización en cercanía, el rigor en calidez.Hoy, el colectivo de Radio Siboney no solo llora a una colega histórica, sino a una amiga entrañable, a la familia.

Su partida deja un vacío en el estudio y en el corazón de quienes compartieron con ella cada miércoles.Vuela alto, querida Viky. Tu sapiencia y tu luz quedan aquí, impregnadas en cada nota y en cada recuerdo.

Los miércoles ya no serán iguales, pero tu eco, suave y elegante, seguirá danzando en el alma de la radio que tanto amaste.