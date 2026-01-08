Geannis Garzón: Forjando su propio legado sobre el tatami. Con información de Bryan Mut

En el ring, el sudor huele a historia. Cuando Geannis Garzón Tamayo ajusta su cabeza, estira el tronco y mira fijamente al adversario, no solo carga con los músculos de sus veintiún años, sino con el peso de un apellido que ya es leyenda en la lucha libre cubana.

Su 2025 no ha sido simplemente exitoso; ha sido una declaración de principios: la dinastía Garzón sigue viva.

El año del santiaguero se lee como un mapa de conquistas: bronce mundial Sub-23 en Budapest, plata en la gélida Rusia del Memorial Korkin, oro panamericano en la arena de playa, plata en los Panamericanos Junior de Asunción y la puerta de oro abierta a Santo Domingo 2026.

Cinco medallas, tres continentes, una misión.Pero detrás de cada presea hay un eco. El de las enseñanzas de Geandry Garzón Caballero, su padre, multimedallista mundial, cuya sombra no es una losa, sino un trampolín.

“Lo que él me dio no son solo técnicas”, confiesa Geannis en un descanso del entrenamiento, “es la mentalidad. Saber que cada combate se gana primero aquí”, dice señalando su sien.

Lo extraordinario no es solo el palmarés, sino la versatilidad. Dominar el tatami clásico y luego reinventarse en la lucha de playa, donde la arena añade un grado más de dificultad, habla de un atleta completo.

Su estilo, dicen los entendidos, fusiona la escuela clásica cubana —precisa, técnica— con una agresividad moderna, casi cinematográfica.

El reconocimiento como Atleta Masculino más Destacado de Santiago de Cuba en deportes individuales es solo el capítulo local de una historia que aspira a ser global.

En una provincia que respira deporte, destacar entre los mejores tiene un sabor particular, a reto cumplido y a deuda con la tierra.

Mientras ajusta sus próximos objetivos, Geannis no solo entrena el cuerpo. Estudia videos, analiza rivales, perfecciona transiciones.

Su mirada está puesta en el ciclo olímpico que se avecina, pero también en algo más intangible: forjar su propia leyenda, paralela a la de su padre, pero distinta.

En los gimnasios santiagueros, donde el eco de los golpes sobre el colchón se mezcla con las instrucciones de los entrenadores, ya se habla de “los Garzón” como una saga.

Geannis, el heredero, no porta un anillo de campeón, sino algo más pesado y valioso: un legado. Y en 2025 demostró que está listo para llevarlo, y superarlo, a lo más alto.

El camino a París 2026 y más allá está abierto. Y él ya está en marcha.