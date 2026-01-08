jueves 08 enero 2026
Convoca Díaz-Canel a mantener espíritu del XI Pleno del PCC

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, convocó hoy, desde Pinar del Río, a no dejar caer el espíritu del XI Pleno del Comité Central del PCC, realizado el pasado mes de diciembre.

   El llamado a los cuadros del Partido y del Gobierno, es salir de aquí con un plan realista, plazos y responsables para cada acuerdo económico, y rendir cuentas con transparencia, reiteró.

   Alertó que urge transformaciones que empiezan con cambios de mentalidad, de formas y de métodos de trabajo y definió como los escenarios más urgentes e importantes a los barrios, los consejos populares y a los municipios.

   El éxito de este Pleno y de los que estaremos haciendo en todo el país dependerá de la conducta diaria de cada militante, de cada cuadro, afirmó.

   Durante el encuentro, se debatió sobre el papel que le corresponde a la militancia para agilizar soluciones en temas prioritarios como la producción de alimentos, la exportación, el aumento de los ingresos en divisas, el desarrollo local, la generación eléctrica, entre otros de su radio de acción.

   Este es el primer Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido de los que se desarrollarán en todas las provincias para evaluar la implementación de los acuerdos del XI Pleno, así como definir los compromisos de los territorios para enfrentar la situación que vive el país.

