jueves 08 enero 2026
Dos fallecidos y 27 lesionados en accidente masivo en Camagüey (+Fotos)

Picture of ACN
ACN

Dos fallecidos y 27 lesionados es el saldo preliminar del accidente masivo de tránsito ocurrido hoy sobre las siete de la noche, en el kilómetro 595 de la carretera central este, tramo conocido como la Curva de Ignacio, en la provincia de Camagüey.

   El siniestro se produjo cuando un ómnibus de transporte de trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, procedente de Holguín, se salió de la vía y se volcó.

   En el lugar del hecho se encuentran presentes las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno.

   Según informó Carlos Morán Giraldo, director provincial de Salud Pública en Camagüey, se atienden 12 lesionados en el policlínico de Sibanicú y en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech reciben atención un paciente en estado crítico y otros dos en el salón de operaciones por traumas ortopédicos.

