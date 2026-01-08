El ISA de Santiago de Cuba se integra al Proyecto Simposio Radial Maceísta

La cita fue pactada para las 9:30 de la mañana de este miércoles y, de manera puntual, asistió Maricela García Ricardo, directora de la filial del Instituto Superior de Arte (ISA) en Santiago de Cuba, acompañada por parte de su claustro de profesores, encuentro que permitió intercambiar con la directiva del comité organizador del proyecto Simposio Radial Maceísta y concretar la incorporación oficial de la institución cultural a esta iniciativa.

El encuentro también se convirtió en un momento propicio para rendir homenaje a los 32 combatientes internacionalistas cubanos caídos en Venezuela durante los recientes hechos acontecidos en ese país, cuando ofrecieron resistencia frente a la agresión que culminó con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores.

Al respecto, Jorge Betancourt González, fundador del Simposio junto a Sonia Tasé Izaguirre, evocó la figura de Antonio Maceo Grajales y su firme decisión de defender la patria aun en las circunstancias más adversas.

Durante el intercambio, la presidenta del simposio, Sonia Tasé Izaguirre, junto a Jorge Betancourt González, coordinador, expusieron los objetivos fundamentales del Simposio Radial Maceísta, subrayando su concepción como un espacio científico y profesional destinado a compartir experiencias entre las emisoras que integran el circuito maceista, así como a la promoción de la investigación y la creación de contenidos históricos vinculados a esta temática, y destacaron la aspiración de consolidarlo como un encuentro permanente para radialistas, historiadores, artistas y estudiantes de las diversas manifestaciones del arte, la cultura y las ciencias relacionadas con la familia Maceo-Grajales.

Como colofón del intercambio, se informó que el XI Simposio Radial Maceísta se desarrollará del 12 al 14 de junio de 2026 en la provincia de Guantánamo, escenario que acogerá nuevamente a investigadores, radialistas y creadores comprometidos con la preservación y difusión del legado histórico, cultural y patriótico de la familia Maceo-Grajales.

La incorporación de la filial santiaguera del Instituto Superior de Arte refuerza el carácter integrador del evento y augura nuevas sinergias entre la academia, los medios y la cultura en función de la memoria histórica de la nación.