lunes 05 enero 2026
Trabajadores eléctricos de Santiago de Cuba condenan agresión contra Venezuela y ratifican su solidaridad

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

Tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano, que ocasionó severos daños a la infraestructura eléctrica de la provincia, un contingente de 16 linieros venezolanos se sumó a las brigadas cubanas para apoyar la restauración del servicio en zonas afectadas.

De acuerdo con declaraciones de Javier Calero Román, director de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba (UNE), la misión principal de los especialistas venezolanos fue la rehabilitación de la línea de 33 kilovoltios en el municipio de Guamá, donde el fenómeno meteorológico derribó aproximadamente 70 postes y dañó 30 kilómetros de tendido eléctrico.

La presencia de los técnicos venezolanos constituye un ejemplo palpable de la hermandad entre ambos pueblos, que han compartido históricamente proyectos de cooperación en sectores estratégicos. En esta ocasión, la solidaridad se tradujo en acciones concretas que permitieron acelerar la recuperación del servicio eléctrico en comunidades que permanecían sin energía tras el impacto del huracán.

Calero Román subrayó que el sector eléctrico cubano reconoce y agradece profundamente este gesto de apoyo, en un contexto donde Venezuela enfrenta agresiones externas y mantiene firme su compromiso de cooperación internacional. “La llegada de los linieros venezolanos fue un verdadero símbolo de fraternidad y resistencia compartida”, afirmó.

Asimismo, el directivo destacó que el sector eléctrico de Santiago de Cuba se mantiene junto al hermano pueblo venezolano, apoyando su causa y reafirmando que en lo que nos necesite, ahí estaremos juntos. Este compromiso refleja la voluntad de Cuba de acompañar a Venezuela en la defensa de su soberanía y en la construcción de un futuro de paz y solidaridad.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
