sábado 10 enero 2026
Abrirá Embajada de Venezuela Libro de Condolencias

Picture of ACN
ACN

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela informó hoy que abrirá un Libro de Condolencias en homenaje a los héroes y mártires de Venezuela y Cuba que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Según refirió la nota de la sede diplomática el Libro de Condolencias estará abierto desde las 13:30 horas (hrs) del pasado viernes.

La Embajada reiteró su más alta y distinguida consideración.

A continuación compartimos los horarios en el que se podrá acceder al Libro de Condolencias:

Horario: Viernes, 09/01/2026, de 13:30 a 15:30hrs.

Lunes, 12/01/2026, de 09:00 a 12:00hrs y de 13:30 a 15:30hrs.

Martes, 13/01/2026, de 09:00 a 12:00hrs y de 13:30 a 15:30hrs.

Lugar: Embajada de Venezuela, 5ta ave, esq. 16, No. 1601, Miramar, municipio de Playa.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
