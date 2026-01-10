Abrirá Embajada de Venezuela Libro de Condolencias

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela informó hoy que abrirá un Libro de Condolencias en homenaje a los héroes y mártires de Venezuela y Cuba que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Según refirió la nota de la sede diplomática el Libro de Condolencias estará abierto desde las 13:30 horas (hrs) del pasado viernes.

La Embajada reiteró su más alta y distinguida consideración.

A continuación compartimos los horarios en el que se podrá acceder al Libro de Condolencias:

Horario: Viernes, 09/01/2026, de 13:30 a 15:30hrs.

Lunes, 12/01/2026, de 09:00 a 12:00hrs y de 13:30 a 15:30hrs.

Martes, 13/01/2026, de 09:00 a 12:00hrs y de 13:30 a 15:30hrs.

Lugar: Embajada de Venezuela, 5ta ave, esq. 16, No. 1601, Miramar, municipio de Playa.