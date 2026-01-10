Próxima edición de Festival Longina se dedicará a Eduardo Sosa

La próxima edición del Festival de Trovadores Longina Canta a Corona, programada para enero de 2027, estará dedicada al destacado cantautor cubano Eduardo Sosa, según trascendió durante las actividades culturales que se desarrollan en Villa Clara como parte de la trigésima edición del evento.

Rey Montalvo, trovador y conductor televisivo, dio a conocer la noticia durante la grabación del programa Entre Manos en el cine-teatro Camilo Cienfuegos de la urbe capital provincial, una velada especial concebida como homenaje a Silvio Rodríguez a quien se dedica el Longina 2026.

La noche de este viernes, con la interpretación de Pequeña serenata diurna, el público villaclareño coreó las canciones que varios trovadores interpretaron en honor al autor de Óleo de una mujer con sombrero.

Conducido por Rey Montalvo y Marta Campos, el programa Entre Manos contó con las voces y remembranzas de Vania Martínez, a las que se sumaron Alejandro Valdés, Anabel López, Irina González, Roly Berrío, el virtuoso del tres Maikel Elizarde, Leonardo García, el Trío Palabras y el Kíkere de Cisneros

Desde México llegó también el saludo del Maestro Rachid López, lo que enriqueció el intercambio artístico.

En el escenario se escucharon desde las más conocidas creaciones de Silvio, como La gota de rocío, una versión exquisita de Unicornio azul en el tres, Rabo de nube, Te amaré, Crisis (instrumental para guitarra clásica), Pioneros, El mayor y La maza hasta otras menos difundidas, contenidas en el reciente proyecto Disco Blanco.

Silvio Rodríguez, acompañado en la voz y al piano por su hija Malva, y su esposa Niurka González en la flauta, recordó a entrañables trovadores como Vicente Feliú, Noel Nicola y Pablo Milanés a través de sus creaciones.

La jornada de este viernes cerró en la Casa del Joven Creador de Santa Clara a cargo de las presentaciones de Javier Saldivar, Henry Fonseca, Libán Leyva, Leonel Ramírez y Abdiel Arias.

Para la programación de hoy sábado, Elizabeth Casanova Castillo, presidenta de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) del patio, comentó que Silvio Rodríguez sostendrá un encuentro con cantautores en la biblioteca Martí de Santa Clara.

En ese mismo espacio, el destacado compositor cubano inaugurará la exposición Retratos, que muestra su faceta como fotógrafo.

También en otros lugares de la ciudad, como el centro cultural La Luna Naranja, el Museo de Artes Decorativas y la Casa del Joven Creador, se presentarán indistintamente los músicos Ariel Díaz, Pedro Beritán, Leonardo García, Anita Tripodi (de Argentina), Ariel Barreiros, José Alejandro Delgado, Ash Andrea, Rodolfo Castelbondo (de Venezuela) y el alemán Tobías Thiele.

El festival llegará, además, a los municipios de Santo Domingo y Manicaragua, donde habrá presentaciones de los cantautores Tony Ávila y Adrián Berazaín, respectivamente

Asimismo, la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Villa Clara acogerá el espacio Ese Bolero Es Mío y el Poema También, que combinará música y declamaciones teatrales.

Por otra parte, durante la tarde del viernes, se realizó la tradicional peregrinación en el municipio villaclareño de Caibarién para rendir homenaje a Manuel Corona, autor de canciones imprescindibles como Longina.

Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS, informó que se llevaron flores hacia la tumba en el camposanto donde descansa el compositor y también se visitó la casa donde vivió.

En la ocasión, hubo canciones y un concierto de Santa Massiel Rueda y Motivos Personales en la Casa de Cultura Municipal, como parte del encuentro.