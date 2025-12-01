Siete años de transformación en México

Siete años después de la investidura del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, el proceso de cambios iniciado por él mantiene su continuidad hoy en el discurso y la acción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 1 de diciembre de 2018 el fundador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tomó posesión del cargo para comenzar la denominada cuarta transformación de la vida pública del país.

Los tres grandes momentos anteriores, enunció López Obrador, fueron las luchas por la independencia a partir de 1810; el movimiento de reforma a mitad del siglo XIX, y la Revolución, iniciada en 1910 con el llamado de Francisco I. Madero a levantarse en armas contra Porfirio Díaz.

El cuarto de los cambios medulares en la historia de la nación puso fin a 36 años de administraciones neoliberales, durante las cuales –a juicio de políticos y analistas- se impulsó la privatización y se privilegió a una élite en detrimento de la enorme mayoría de los ciudadanos.

Bajo el principio “Por el bien de todos, primero los pobres”, así como la defensa de la soberanía, la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción, López Obrador guió al país por una senda que redujo la desigualdad y sacó de la pobreza a 13,4 millones de personas en un sexenio.

Especialistas atribuyen este progreso, evidenciado en análisis de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al incremento sostenido en el salario mínimo y programas sociales como las pensiones para adultos mayores y las becas estudiantiles.

El exgobernante también destinó recursos directos a la población para el mejoramiento de escuelas y clínicas e impulsó la construcción de universidades, el establecimiento de un nuevo sistema de salud pública, la edificación del aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, entre otras obras.

“Imagínense cerrar un ciclo así, logrando ese ideal que se convirtió en realidad. Por eso decidí ya retirarme. No sentirme insustituible, porque ese es el otro problema: actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, ‘poder tras el trono’. ¡No! Hay que hacer valer la democracia”, manifestó ayer López Obrador.

Al presentar a través de un video compartido en redes sociales su libro Grandeza, que reivindica a los pueblos originarios, el exmandatario dio detalles sobre el nuevo volumen, abordó los resultados de su gestión, elogió la labor de Sheinbaum y llamó a seguir apoyándola.

“Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”, afirmó al enfatizar que la nación tuvo la enorme dicha de que quien lo sustituyó “es la mejor Presidenta del mundo”, “una mujer excepcional y continúa la transformación”.

López Obrador subrayó que solo regresaría a las calles si otros atentaran contra la democracia o la soberanía del país, y para defender a Sheinbaum ante un intento de golpe de Estado o si la acosaran, aunque consideró improbable esta posibilidad.

Destacó el humanismo mexicano, el cual distingue al movimiento que encabezó y se basa en dos pilares, uno de los cuales resulta la grandeza de las civilizaciones que florecieron en México, de ahí que la obra presentada este domingo lleve ese nombre.

“Recibimos con mucho cariño este libro, para que todas y todos lo leamos y recordemos que nosotros somos parte de un movimiento social”, dijo Sheinbaum unas horas después, durante el acto de reapertura de un hospital en Cuernavaca, estado de Morelos.

La jefa del Ejecutivo reafirmó la continuidad de la transformación y de las políticas emprendidas por su antecesor, lo cual ha posibilitado que no exista inflación, la moneda local se encuentre sólida y haya récord de inversión extranjera directa.

Sheinbaum se refirió a campañas en redes sociales que pretenden desacreditar a su administración.

Cuando vienen estas andanadas, “muchas de ellas promovidas desde aquí, desde los conservadores, y muchas traídas desde afuera, de aquellos que no quieren que haya gobiernos en el mundo que defiendan a su pueblo, (…) lo único que hacen es fortalecernos”, afirmó.

A pocas horas del 1 de diciembre, la primera mujer presidenta de México invitó nuevamente a los ciudadanos a acompañarla el próximo sábado en el Zócalo de esta capital para celebrar precisamente los siete años del inicio de la cuarta transformación.