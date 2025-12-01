Celebran en Santiago de Cuba el Día del Locutor con entrega de la placa José María Heredia

Fotos: José Vladimir Pérez

En la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) se celebró el Día del Locutor con un encuentro entre profesionales de la palabra y estudiantes de periodismo, ocasión en la que se entregó la placa José María Heredia al destacado locutor Ángel Miguel Alea, en reconocimiento a su amplia trayectoria y a la formación de 17 generaciones de locutores.

En sus palabras, Alea agradeció el homenaje y expresó que “la mayor satisfacción de un locutor es contribuir a que nuevas voces mantengan viva la tradición de la radio y la televisión cubanas, porque la locución es también compromiso con la cultura y con el pueblo”.

El intercambio estuvo presidido por Gerardo Hourdayer, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en Santiago de Cuba, quien destacó que “este reconocimiento a Ángel Miguel Alea es también un homenaje a la profesión, y un llamado a los jóvenes estudiantes de periodismo a nutrirse de la experiencia de quienes han dedicado su vida al arte de la palabra”.

La jornada reunió a locutores, comunicadores y periodistas de la provincia, quienes compartieron experiencias con los estudiantes y reflexionaron sobre los retos actuales de la profesión