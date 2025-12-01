lunes 01 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Celebran en Santiago de Cuba el Día del Locutor con entrega de la placa José María Heredia

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

Fotos: José Vladimir Pérez

En la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) se celebró el Día del Locutor con un encuentro entre profesionales de la palabra y estudiantes de periodismo, ocasión en la que se entregó la placa José María Heredia al destacado locutor Ángel Miguel Alea, en reconocimiento a su amplia trayectoria y a la formación de 17 generaciones de locutores.

En sus palabras, Alea agradeció el homenaje y expresó que “la mayor satisfacción de un locutor es contribuir a que nuevas voces mantengan viva la tradición de la radio y la televisión cubanas, porque la locución es también compromiso con la cultura y con el pueblo”.

El intercambio estuvo presidido por Gerardo Hourdayer, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en Santiago de Cuba, quien destacó que “este reconocimiento a Ángel Miguel Alea es también un homenaje a la profesión, y un llamado a los jóvenes estudiantes de periodismo a nutrirse de la experiencia de quienes han dedicado su vida al arte de la palabra”.
La jornada reunió a locutores, comunicadores y periodistas de la provincia, quienes compartieron experiencias con los estudiantes y reflexionaron sobre los retos actuales de la profesión

Destacadas
Celebran en Santiago de Cuba el Día del Locutor con entrega de la placa José María Heredia
La extraordinaria historia de resistencia y victorias de Vietnam está en los cimientos de nuestros ejemplares vínculos
Despiden en Cuba a un gran pensador y patriota: Eduardo Torres Cuevas
Apuesta Educación Superior por un curso escolar satisfactorio
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios