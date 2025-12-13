sábado 13 diciembre 2025
Sesiona hoy el XI Pleno del Comité Central del PCC

Picture of ACN
ACN

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, inició hoy el XI Pleno del CCPCC, un espacio definido desde la organización partidista como brújula para los destinos de la nación en medio de las actuales adversidades.

   En el encuentro, que sesiona mediante videoconferencia, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización, realizó un ejercicio de rendición de cuentas del Buró Político ante el Comité Central. 

   Morales Ojeda presentó un informe detallado de la gestión de esta estructura de dirección, incluyendo un chequeo del cumplimiento de los acuerdos adoptados en los Plenos anteriores, informó la cuenta en X del PCC.

   "En el #XIPlenoCC el Buró Político rindió cuentas de su gestión. A cargo de @DrRobertoMOjeda se presentó una información detallada del trabajo de esta estructura. También se chequeó el cumplimiento de los  acuerdos de los Plenos anteriores".

  Entre las primeras decisiones adoptadas, el Pleno acordó promover al General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, Viceministro y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), como miembro del Buró Político. 

   "El #XIPlenoCC acordó promover a miembro del Buró Político al General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, Viceministro y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias".

   La realización del Pleno en formato virtual, luego de un reajuste en su cronograma, responde a la necesidad de garantizar mayor permanencia de los principales cuadros en la base, informando, compulsando y gestionando la solución de aquellos problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo.

   La sesión, en desarrollo, analiza hoy temas trascendentales de los ámbitos políticos, económicos y sociales del país.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
