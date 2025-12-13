Cómo desarrollará el Parlamento cubano su Periodo Ordinario de Sesiones?

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) desarrollará su próximo Periodo Ordinario de Sesiones un solo día, el 18 de diciembre, por videoconferencia con una agenda centrada en asuntos económicos y legislativos, informaron ayer autoridades parlamentarias en el espacio televisivo Mesa Redonda.

El secretario de la ANPP y del Consejo de Estado, Homero Acosta, recordó que la Constitución establece la realización de dos periodos ordinarios de sesiones anuales, los cuales se han mantenido incluso en situaciones excepcionales, como ocurrió durante la pandemia, cuando se desarrollaron mediante videoconferencias.

Por otra parte, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos informó que para el próximo año se prevé el estudio de un grupo de leyes, de las cuales cuatro pertenecen al cronograma legislativo actual y se encuentran en distintas fases de elaboración.

También explicó que durante el periodo de sesiones se realizará la ratificación de decretos leyes y un grupo de acuerdos del Consejo de Estado.

La coordinadora de las comisiones, Marta Hernández Romero, aclaró que, en esta ocasión, las comisiones permanentes de trabajo sesionarán en composición reducida.

Detalló que algunas comisiones se reunirán en el Capitolio Nacional y otras en sedes de organismos, utilizando la videoconferencia como modalidad principal, y los resultados de las discusiones serán compartidos posteriormente con todos los diputados, quienes mantienen el derecho a opinar sobre los acuerdos adoptados.

Añadió que las comisiones continuarán evaluando en los próximos meses los resultados del Programa del Gobierno para corregir distorsiones, con énfasis en el enfrentamiento al delito y en la política social.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Félix Martínez Suárez, explicó que el periodo de sesiones abordará de manera prioritaria dos ámbitos fundamentales: el legislativo y el económico.

En este último, destacó el análisis del plan de la economía y el proyecto de Ley del Presupuesto del Estado, correspondientes al año venidero.

Homero Acosta reiteró que aquellos asuntos que no sean abordados en este periodo continuarán su análisis en etapas posteriores, de acuerdo con las decisiones que adopte el Consejo de Estado.

Agregó que se está fortaleciendo la coordinación entre la actividad del Gobierno, sus atribuciones, y las funciones de la Asamblea, logrando avanzar en la unidad para construir cada una de sus funciones.