domingo 14 diciembre 2025
La magia que nace del alma: San Luis vibra en el día del Trabajador de la Cultura (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Durante siete días, en el corazón de el municipio San Luis, de la oriental provincia, ha latido al ritmo del arte.

Del 8 hasta este 14 de diciembre, la Jornada por el día del Trabajador de la Cultura transformó en esa localidad calles, comunidades y escenarios en un lienzo vivo donde el talento, auténtico y arraigado, fue el protagonista indiscutible.

Más que un calendario de eventos, esta semana fue un torrente de creatividad que salió a buscar al público. Promotores, instructores y artistas aficionados llevaron con orgullo el espectáculo hasta las plazas, los barrios y cada rincón donde la vida cotidiana se convierte en un acto comunitario.

Fue un regalo, ofrecido con la exquisitez de quien comparte lo más valioso: su pasión.El escenario brilló con presentaciones de lujo.

La energía telúrica del Ballet Folklórico Cutumba y el ingenio del grupo teatral Macubá se sumaron a un mosaico de actuaciones que reafirmaron la riqueza cultural del territorio.

Pero esta fiesta también tuvo un nombre propio, un rostro que simboliza la entrega callada y fecunda: Ana Vivian Pérez López.

A ella, instructora de teatro con más de treinta años moldeando sueños en niños y jóvenes desde la Casa Municipal de la Cultura Manuel Armero Sánchez, se dedicó esta edición.

Su hogar se convirtió, por un día, en el escenario más íntimo y emotivo, donde colegas y discípulos se reunieron para colmarla de amor, alegrías y el reconocimiento que su labor merece. Treinta años sembrando aptitudes y carácter: un legado que ya florece en varias generaciones.

Una semana que termina, pero cuyo eco —el de una comunidad que celebra, crea y honra a sus pilares— permanecerá, sin duda, hasta el próximo diciembre del 2026.

Porque aquí, la Cultura no es solo un acto; es un latido compartido.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
