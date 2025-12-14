La magia que nace del alma: San Luis vibra en el día del Trabajador de la Cultura (+Fotos)

Durante siete días, en el corazón de el municipio San Luis, de la oriental provincia, ha latido al ritmo del arte.

Del 8 hasta este 14 de diciembre, la Jornada por el día del Trabajador de la Cultura transformó en esa localidad calles, comunidades y escenarios en un lienzo vivo donde el talento, auténtico y arraigado, fue el protagonista indiscutible.

Más que un calendario de eventos, esta semana fue un torrente de creatividad que salió a buscar al público. Promotores, instructores y artistas aficionados llevaron con orgullo el espectáculo hasta las plazas, los barrios y cada rincón donde la vida cotidiana se convierte en un acto comunitario.

Fue un regalo, ofrecido con la exquisitez de quien comparte lo más valioso: su pasión.El escenario brilló con presentaciones de lujo.

La energía telúrica del Ballet Folklórico Cutumba y el ingenio del grupo teatral Macubá se sumaron a un mosaico de actuaciones que reafirmaron la riqueza cultural del territorio.

Pero esta fiesta también tuvo un nombre propio, un rostro que simboliza la entrega callada y fecunda: Ana Vivian Pérez López.

A ella, instructora de teatro con más de treinta años moldeando sueños en niños y jóvenes desde la Casa Municipal de la Cultura Manuel Armero Sánchez, se dedicó esta edición.

Su hogar se convirtió, por un día, en el escenario más íntimo y emotivo, donde colegas y discípulos se reunieron para colmarla de amor, alegrías y el reconocimiento que su labor merece. Treinta años sembrando aptitudes y carácter: un legado que ya florece en varias generaciones.

Una semana que termina, pero cuyo eco —el de una comunidad que celebra, crea y honra a sus pilares— permanecerá, sin duda, hasta el próximo diciembre del 2026.

Porque aquí, la Cultura no es solo un acto; es un latido compartido.