Rinden honores al Titán de Bronce y su ayudante en el Cacahual

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó hoy el acto político y ceremonia militar en el mausoleo de El Cacahual, al cumplirse el aniversario 129 de la caída en combate del Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales y su ayudante, el capitán Panchito Gómez Toro, precisaron fuentes de la Presidencia.

La conmemoración incluyó también el homenaje por el aniversario 36 de la Operación Tributo, que recordó a los internacionalistas cubanos caídos en tierras hermanas.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Álvaro López Miera, general de cuerpo de Ejército y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Lázaro Alberto Álvarez Casas, general de cuerpo de Ejército y ministro del Interior (Minint); y José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, participaron en la ceremonia.

Asistieron igualmente representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones estudiantiles, combatientes de las FAR y el Minint, familiares de caídos y miembros del cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba.

A nombre del pueblo fueron depositadas ofrendas florales ante las tumbas del Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales, el capitán Panchito Gómez Toro, Juan Fajardo Vega —conocido como el último mambí— y el dirigente histórico Blas Roca Calderío.

Daileris Verdecia, pionera y ganadora nacional del concurso “Amigos de las FAR”, expresó que “el valor más grande es entregar la vida por lo que se ama”, y reafirmó el compromiso de la juventud con los ideales de la Patria.

Brayan Hidalgo Torres, cadete de la Escuela Interarmas General Antonio Maceo, aseguró que “herederos de las tradiciones de lucha de nuestro pueblo, no dejaremos caer la bandera”.

José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Agroalimentario, destacó que Maceo fue un genio militar y revolucionario de sólidos principios, cuya Protesta de Baraguá salvó la bandera y la causa independentista.

Monteagudo recordó además la Operación Tributo y a los internacionalistas cubanos que murieron por defender los valores más sagrados de la Revolución, sepultados en la Patria hace 36 años.

El dirigente partidista subrayó que, ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, y la hostilidad imperialista, el legado de Maceo convoca a la unidad y a luchar con firmeza. “No hay espacio para concesiones al enemigo. La unión es nuestra arma estratégica”, afirmó.