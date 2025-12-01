La voz que escuchamos

Santiago de Cuba celebra hoy el Día del Locutor, una fecha que rinde homenaje a esas voces que, desde la radio, la televisión y los nuevos espacios digitales, acompañan, informan y conectan a toda una ciudad. Ser locutor en Santiago es más que dominar el micrófono: es llevar en la voz la identidad, la cultura y el sentir de un pueblo que vibra con pasión caribeña.

Desde las cabinas históricas de la CMKC y Radio Mambí, hasta los estudios más jóvenes que hoy impulsan el desarrollo comunicacional del territorio, los locutores santiagueros han sido narradores de la memoria viva, defensores del buen decir y guardianes de la claridad informativa. Con profesionalismo y entrega, han mantenido la esencia de nuestra tierra en cada palabra, convirtiendo el aire en un puente emocional entre la noticia y la audiencia.

Este día también reconoce el sacrificio, la preparación constante y la responsabilidad ética que caracteriza a quienes prestan su voz al servicio público. Son ellos quienes, incluso en tiempos difíciles, sostienen la esperanza con un saludo cálido, una crónica oportuna o un mensaje que alivia.

Hoy Santiago de Cuba agradece a sus locutores: a los veteranos que cimentaron el camino y a las nuevas generaciones que reinventan el arte de comunicar. A todos, gracias por hacer de la palabra un acto de amor y compromiso con la gente.