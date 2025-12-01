lunes 01 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

La voz que escuchamos

Picture of Claudia Virginia Fernández Pacífico
Claudia Virginia Fernández Pacífico

Santiago de Cuba celebra hoy el Día del Locutor, una fecha que rinde homenaje a esas voces que, desde la radio, la televisión y los nuevos espacios digitales, acompañan, informan y conectan a toda una ciudad. Ser locutor en Santiago es más que dominar el micrófono: es llevar en la voz la identidad, la cultura y el sentir de un pueblo que vibra con pasión caribeña.

Desde las cabinas históricas de la CMKC y Radio Mambí, hasta los estudios más jóvenes que hoy impulsan el desarrollo comunicacional del territorio, los locutores santiagueros han sido narradores de la memoria viva, defensores del buen decir y guardianes de la claridad informativa. Con profesionalismo y entrega, han mantenido la esencia de nuestra tierra en cada palabra, convirtiendo el aire en un puente emocional entre la noticia y la audiencia.

Este día también reconoce el sacrificio, la preparación constante y la responsabilidad ética que caracteriza a quienes prestan su voz al servicio público. Son ellos quienes, incluso en tiempos difíciles, sostienen la esperanza con un saludo cálido, una crónica oportuna o un mensaje que alivia.

Hoy Santiago de Cuba agradece a sus locutores: a los veteranos que cimentaron el camino y a las nuevas generaciones que reinventan el arte de comunicar. A todos, gracias por hacer de la palabra un acto de amor y compromiso con la gente.

Destacadas
Celebran Tropas Especiales de las FAR aniversario 39
Despiden en Cuba a un gran pensador y patriota: Eduardo Torres Cuevas
Apuesta Educación Superior por un curso escolar satisfactorio
Inició Curso escolar 2025-2026 en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios