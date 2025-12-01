Reconocen a Brigadas de ETECSA que trabajaron en la recuperación de las telecomunicaciones en Tercer Frente

El pueblo de Tercer Frente rindió homenaje a dos brigadas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), provenientes de las provincias hermanas de Camagüey y La Habana, que asumieron la difícil misión de restablecer las comunicaciones tras el devastador paso del Huracán Melissa.

En un acto cargado de emoción y gratitud, las máximas autoridades locales, junto a representantes de organizaciones políticas y de masas y trabajadores de ETECSA, reconocieron la labor de la Brigada de Linieros de Camagüey y de los Reparadores de la División Territorial Oeste de La Habana. Estos hombres, en su mayoría jóvenes, llegaron desde lejos, dejando atrás a sus familias, para entregar su esfuerzo en jornadas arduas, enfrentando terrenos escabrosos y los escombros que dejó la tormenta.

Holmes Díaz Duarte, Director del Centro de Telecomunicaciones de ETECSA en Tercer Frente, subrayó la magnitud de las misiones cumplidas: levantar lo caído, devolver la señal, la voz y el aliento a un pueblo que necesitaba comunicarse en medio de la adversidad.

La solidaridad fue el motor que los trajo hasta estas montañas, con el compromiso de restablecer las comunicaciones en el menor tiempo posible. Pero más allá de la tarea cumplida, se llevan consigo el cariño y el respeto de una comunidad que los acogió como hijos propios, agradecida por la entrega y el sacrificio que hicieron posible que la esperanza volviera a escucharse en cada llamada y en cada mensaje.