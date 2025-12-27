sábado 27 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba: Primer ministro valora aporte popular en zona afectada (+Fotos)

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, destacó hoy el poder del trabajo colectivo y la resistencia del pueblo en la recuperación de zonas afectadas por desastres.

Así lo expresó el jefe de Gobierno en la red social X, tras su participación la víspera en la inauguración de obras sociales en el municipio holguinero de Cacocum.

Marrero subrayó que este territorio, severamente impactado por el reciente huracán Melissa, ha demostrado “cuánto se puede hacer con el aporte de todos”.

Durante la visita a Cacocum, el titular conoció el Proyecto de Alimentación Comunitaria en la zona de La Agraria, el primero de su tipo en la provincia, que atenderá a nueve ancianos y un joven en situación de vulnerabilidad.

Igualmente, recorrió el seminternado Expedicionarios del Corynthia, que brinda apoyo a más de 198 madres del municipio.

Marrero constató también una vivienda familiar beneficiada con el Programa de comercialización de kits solares dirigido a sectores presupuestados, así como el Policlínico Rubén Batista Rubio, que asiste a más de 13 mil habitantes y mantiene la única sala de terapia intensiva de la zona.

Entre otros puntos del recorrido figuran el Huerto Intensivo Miguel González, la sede del Gobierno Municipal y la Plaza 2 de Diciembre.

El jefe de Gobierno además participó en los festejos por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución en el provincia de Holguín.

Destacadas
No permitir otro crimen más

No permitir otro crimen más

27 diciembre, 2025
Sesiona en Santiago de Cuba XXII Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular
Prepararse ante una onda tropical que podría convertirse en huracán
Firmas solidarias de Cuba: un gesto en defensa de la soberanía venezolana
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios