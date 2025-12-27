Cuba: Primer ministro valora aporte popular en zona afectada (+Fotos)

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, destacó hoy el poder del trabajo colectivo y la resistencia del pueblo en la recuperación de zonas afectadas por desastres.

Así lo expresó el jefe de Gobierno en la red social X, tras su participación la víspera en la inauguración de obras sociales en el municipio holguinero de Cacocum.

Marrero subrayó que este territorio, severamente impactado por el reciente huracán Melissa, ha demostrado “cuánto se puede hacer con el aporte de todos”.

Durante la visita a Cacocum, el titular conoció el Proyecto de Alimentación Comunitaria en la zona de La Agraria, el primero de su tipo en la provincia, que atenderá a nueve ancianos y un joven en situación de vulnerabilidad.

Igualmente, recorrió el seminternado Expedicionarios del Corynthia, que brinda apoyo a más de 198 madres del municipio.

Marrero constató también una vivienda familiar beneficiada con el Programa de comercialización de kits solares dirigido a sectores presupuestados, así como el Policlínico Rubén Batista Rubio, que asiste a más de 13 mil habitantes y mantiene la única sala de terapia intensiva de la zona.

Entre otros puntos del recorrido figuran el Huerto Intensivo Miguel González, la sede del Gobierno Municipal y la Plaza 2 de Diciembre.

El jefe de Gobierno además participó en los festejos por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución en el provincia de Holguín.