Cuba y España fortalecen relaciones de colaboración jurídica

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro de cortesía con Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de España, a quien agradeció el apoyo que ha brindado su organización para el desarrollo de servicios jurídicos en Cuba.

Durante el encuentro, en el cual también participó el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y tuvo lugar en la tarde de este jueves en el Palacio de la Revolución, el Jefe de Estado significó que lo hecho no solo se circunscribe a la modernización de equipamiento, sino que también ha tenido impacto positivo en la formación de profesionales cubanos a partir de la realización de cursos, y un aporte de bibliografía actualizada.

Se refirió, además, a lo que se ha logrado en materia de infraestructura, pues una parte importante del proceso de transformación digital que se acomete en el sector jurídico, asociada a la digitalización de los servicios públicos, ha sido gracias al apoyo y la cooperación que se ha recibido por parte del Colegio de Gestores Administrativos de España.

De igual manera, destacó la trascendencia que ha tenido su participación en varios eventos internacionales con sede en Cuba, desarrollados con calidad y sobre diversas temáticas.

Asimismo, ratificó la voluntad de continuar trabajando de conjunto para avanzar en la modernización y el perfeccionamiento de la Administración Pública en el país.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de España reiteró la disposición de seguir cooperando con la Mayor de las Antillas, aun en medio de los obstáculos y las presiones que en ocasiones se han aplicado por parte del Gobierno de Estados Unidos para evitarlo.

En la medida en que podamos ayudar –aseguró–, lo seguiremos haciendo, con la clara intención de continuar el desarrollo de proyectos y aumentar la colaboración tecnológica.

Entre las actividades llevadas a cabo con anterioridad por Santiago Ollero en Cuba se destaca su presencia, en el año 2023, en el iii Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial. En el contexto de ese evento, fue recibido por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.