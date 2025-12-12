sábado 13 diciembre 2025
El ALBA rechaza ataque contra la soberanía de Venezuela

Comunicado del ALBA-TCP ante acto de piratería y robo del Gobierno de ee. uu. contra la nación sudamericana

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condena de la manera más categórica el acto de vulgar piratería cometido por el Gobierno de Estados Unidos al asaltar y confiscar ilegalmente un buque petrolero venezolano en el Mar Caribe. Este hecho constituye una violación gravísima del Derecho Internacional y un ataque directo contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Este hecho, que se suma al despojo criminal de Citgo, revela una estrategia de saqueo destinada a apropiarse de los recursos energéticos venezolanos, estableciendo un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad jurídica y marítima internacional. El alba rechaza con absoluta firmeza esta agresión imperial y ratifica su respaldo total al pueblo y Gobierno de Venezuela.

La Alianza exige la restitución inmediata del buque y el cese de toda acción de despojo contra bienes venezolanos. Asimismo, exhorta a los organismos multilaterales, regionales y globales a pronunciarse con urgencia ante esta violación abierta de la legalidad internacional.

