Cuba con pleno de victorias en cartel de boxeo en Varadero

Siete púgiles cubanos sellaron con éxito sus respectivos combates durante la cartelera de boxeo profesional, organizada y promovida por la empresa Agon Sports, que reunió a cerca de 500 espectadores en el emblemático hotel Meliá Internacional, en esta ciudad balneario.

Otra vez la gran atracción de la noche sabatina fue el campeón olímpico Erislandi Álvarez (63.5 kilogramos), invicto ahora con seis triunfos en el profesionalismo, quien esta vez tuvo que emplearse a fondo para superar por votación unánime al mexicano Rogelio Jiménez, y de paso retener la faja continental de América de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sabía que los mexicanos se caracterizan por ser muy fuertes, pero realmente me sorprendió el alto nivel de Jiménez, en el golpe que decretó un conteo de protección en mi contra sentí un intenso dolor en el cuello, pero afortunadamente pude recuperarme en la esquina y salir con nuevas energías, manifestó el monarca olímpico de París 2024 a su paso por la zona mixta.

Por su parte, Lázaro Álvarez (61.3), otro de los que retuvo faja continental de la AMB, también se impuso por unánime veredicto al representante de México Raúl Hernández, un duro escollo durante los 10 enconados asaltos que duró la pelea por acuerdo previo.

En pleito que terminó por la vía rápida Yusniel Sorsano (69.8) mayoreó al argentino Nicolás Verón a base de contundencia y preciso golpeo, con combinaciones en serie que decretaron la parada de la pelea en el tercero de los ocho asaltos previstos, cuando el de la nación sudamericana comenzó a sentir más el castigo.

La verdad, pensé que ganaría en alguno de los dos primeros rounds, pero la estrategia no me salió del todo bien al principio, ahora solo queda mirar adelante y demostrar el nivel de calidad ya sea en el amateurismo o en el boxeo rentado, aseveró a la prensa el ahora dueño de la faja Federlatin.

Otros resultados de boxeadores cubanos en la velada fueron el nocaut técnico de Keyler García (79.3) ante el colombiano Armando Fontela, y los inobjetables veredictos unánimes de Saidel Horta (57.1) sobre el dominicano Misael Vázquez, Alejandro Claro (50.8) a costa del argentino Mauro Liendro y Nelson Williams (90.7) sobre Jankelly Rodríguez, de República Dominicana.

En los cruces de guantes sin presencia de púgiles de la Isla, el alemán Malek Semmo (72.5) dominó al venezolano Julio Pérez por votación unánime y el marroquí radicado en España Moussa Gholam (58,9) finiquitó en el segundo asalto al argentino Nicolas Nahuel Botelli, alias el Pitbull, para de esta forma retener también faja continental de la AMB.