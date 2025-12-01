lunes 01 diciembre 2025
La Red de Intelectuales y Artistas alerta: La amenaza contra Venezuela es una amenaza contra América Latina y el Caribe

La Red de Intelectuales, Artistas, y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, une su voz a la de todos los sectores que comparten la agenda de lucha por la justicia social, la defensa por la soberanía de los pueblos y de sus derechos humanos, y la dignidad de quienes resisten toda forma de dominación, para denunciar una nueva agresión de los Estados Unidos en contra de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. En las últimas horas, hemos visto como aumentan las desesperadas declaraciones de Donald Trump en las que asegura como un hecho el cierre del espacio aéreo venezolano. Esta amenaza revestida de falsedad, arrogancia y desproporción, confirma la persistencia de un patrón imperialista incompatible con el Derecho Internacional y con la memoria viva de los pueblos libres.

En esta fecha en que se cumplen cincuenta años de la Operación Cóndor, recordamos cómo la intromisión extranjera se convirtió en un mecanismo sistemático de represión y dominación sobre América Latina.

Hoy, Venezuela se erige como epicentro de la defensa por la autodeterminación de los pueblos, resistiendo a prácticas coloniales. La historia nos enseña que cada intento de dominación ha sido respondido con resistencia, y que la memoria popular ilumina el camino de la soberanía, y así como en 1902 Venezuela supo defender con firmeza su soberanía marítima frente a intentos de intromisión extranjera, hoy reafirmará con igual determinación su derecho inalienable a proteger sus cielos y su territorio.

Tenemos la seguridad que Venezuela, heredera de una tradición de resistencia y victoria, hará valer nuevamente su soberanía, demostrando que ningún poder externo podrá doblegar la voluntad de un pueblo libre.

Caracas, 30 de noviembre de 2025

La Red de Intelectuales y Artistas alerta: La amenaza contra Venezuela es una amenaza contra América Latina y el Caribe
