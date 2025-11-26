miércoles 26 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Chequea Vice Primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, acciones recuperativas en Contramaestre

Picture of Yulia Nela González Bazán
Yulia Nela González Bazán
Periodista

La estación de bombeo de Laguna Blanca, ubicada en el mayor polo productivo de Santiago de Cuba, sufrió severos daños tras el paso del huracán Melissa. La crecida del río Mandarina provocó el taponamiento de unos 20 metros de su infraestructura, afectando directamente el suministro de agua para el riego y la producción agrícola de la zona.Ante la magnitud de los daños, el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca chequeo las acciones inmediatas que se ejecutan para restablecer el funcionamiento de la estación y garantizar la continuidad de la producción en el territorio.
Destacadas
Laboran en recuperación de comunidades rurales de Songo La Maya (+Video)
Minint investiga crimen en Santiago de Cuba
Más de un millón 500 mil estudiantes iniciarán el curso escolar
Mayabeque sincroniza dos nuevos parques solares de 21.8 MW cada uno al Sistema Eléctrico Nacional
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios