viernes 28 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Realizarán pesaje para Noche cubana de boxeo profesional

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El pesaje oficial y la conferencia de prensa de la Noche cubana de boxeo profesional se realizará hoy en el balneario de Varadero, sede del evento este sábado.

Los púgiles involucrados en la velada se colocarán sobre la báscula en la mañana, y por la tarde será el pesaje mediático y el intercambio con la prensa acreditada.

En las últimas horas trascendió que el anfitrión Yusnier Sorsano peleará por la faja Federlatin de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando enfrente al argentino Nicolás Verón.

De esta manera se sumará a sus compatriotas Lázaro Álvarez y Erislandy Álvarez, quienes defenderán sus tronos continentales americanos ante los mexicanos Raúl Hernández y Rogelio Jiménez, respectivamente.

Los otros cubanos se estrenarán en el pugilismo rentado sobre el cuadrilátero instalado en el Hotel Meliá Internacional de Varadero.

Son los casos de Saidel Horta, Alejandro Claro, Nelson Williams y Keylor García, rivales del dominicano Misael Vázquez, el argentino Mauro Liendro, el dominicano Jankelly Rodríguez y el colombiano Armando Fontalvo, en ese orden.

Habrá además dos peleas entre visitantes, el marroquí Moussa Gholam contra el mexicano Ramiro Cesena y el alemán Malek Semmo ante el venezolano Julio Pérez.

Destacadas
Realizarán pesaje para Noche cubana de boxeo profesional
Listo Songo-La Maya para iniciar el curso escolar el primero de septiembre
La misión es solo una: Producir alimentos para el pueblo (+Fotos)
Sostuvo Meyvis Estévez intercambio con jóvenes en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios