viernes 28 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Sectores de salud alertan sobre sospecha de malaria en El Salvador

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Sectores de salud en El Salvador alertan hoy sobre la probable presencia de decenas de casos de malaria, algunos importados y otros autóctonos.

Desde hace varias semanas médicos comunitarios alertaron de casos de la enfermedad importados por guardias de seguridad que regresaron contagiados tras fracasar en un contrato en la República Democrática de El Congo aunque el Ministerio de Salud (Minsal) no se pronunció sobre el tema.

La víspera el presidente del Colegio Medico (CM), Iván Solana, apuntó que con un solo caso las autoridades deben declarar epidemia partiendo que en el país la enfermedad no existía.

El directivo pidió hace varios días y la reiteró, que el ministro de Salud, Francisco Alabi, fije una posición sobre las recientes revelaciones de casos de malaria importada y autóctona, que fueron denunciado por gremiales médicas e investigaciones periodísticas, entre ellas una del diario La Prensa Gráfica.

Como Colegio Médico pedimos que Alabi se pronuncie para descartar o para confirmar eso y las acciones a seguir, puntualizó Solana.

En declaraciones a radio YSKL abogó por establecer cercos sanitarios de confirmarse la presencia de la enfermedad para evitar su propagación.

Producido por la picadura del mosquito anófeles, en el país las zonas de más riesgos de infectarse son las costeras y de playas.

Según indicativos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza.

El Salvador fue declarado libre de malaria en el año 2021 pero en las últimas semanas medios de prensa y médicos alertaron sobre la presencia del mal en el país.

Destacadas
Thiago Lacerda: río de talento brasileño que llega a La Habana
Listo Songo-La Maya para iniciar el curso escolar el primero de septiembre
La misión es solo una: Producir alimentos para el pueblo (+Fotos)
Sostuvo Meyvis Estévez intercambio con jóvenes en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios