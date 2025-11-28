Investigadores cubanos elevan su categoría científica  

Ocho profesionales cubanos alcanzaron la Categoría de investigador de Mérito que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) a solicitud de la Comisión Nacional correspondiente, que hace algo similar con las de Investigador Colaborador y la especial de Experto Consultante.

Dos de ellos son del Citma, la doctora María Isabel Domínguez García, Investigadora Titular y Coordinadora del Grupo de Estudios sobre Juventudes; y el otro su colega Ovidio E. Dángelo Hernández, ambos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, se informó de manera oficial a la Agencia Cubana de Noticias.

Los restantes son de los ministerios de Educación Superior y del de Salud Pública, entre los que se encuentran en el primer caso Olimpia Leonor Arias de Fuente y Mario Simeo Pomares Alfonso, mientras el título del segundo recayó en Víctor René Navarro Machado, director del Consejo de Sociedades Científicas en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos.

Por BioCubafarma, Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, lo obtuvieron Vicente Guillermo Vérez Bencomo, Doctor Honoris Causa en Ciencias Químicas de la Universidad de La Habana, distinción que enaltece su obra dedicada al desarrollo de vacunas.

Finalmente, lo recibieron Georgina Lourdes Michelena Álvarez , Especialista de Proyecto, Biotecnología Industrial y Medio ambiente; y Raúl Sabadí Díaz, Investigador Titular, Asesor de la Dirección de Industria, ambos del Instituto Cubano de Investigaciones de Derivados de la Caña de Azúcar, uno de los colectivos del Grupo Azucarero AZCUBA.

En 2022 en Cuba había 23, 037 investigadores a jornada completa por cada millón de habitantes, en sus centros de investigaciones y de servicios científico-técnicos, unidades de desarrollo e investigación, parques científico-tecnológicos, empresas de alta tecnologías, de interfaz y fundaciones de innovación y desarrollo, de acuerdo con el último prontuario del Citma.