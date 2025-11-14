Presentan en Cuba nueva edición de libro de Fidel Castro

La Habana.— Con la presentación de una nueva edición ampliada del libro “El diálogo de civilizaciones”, de Fidel Castro, la editorial Ocean Sur comenzó aquí el homenaje por el centenario del líder cubano.

Esta segunda impresión tiene la novedad que incluye del líder histórico de la Revolución cubana, la Reflexión sobre duras y evidentes realidades, así como el prefacio, Fidel contra la incivilización, la barbarie, el neofascismo, de Katiuska Blanco.

La escritora Blanco, durante el lanzamiento en el Centro Fidel Castro Ruz en La Habana, destacó la obra para entender la globalización neoliberal, la pobreza y el cambio climático, entre otros muchos temas cruciales para la humanidad hoy, así como las propuestas para su solución.

La edición original de 2009 contiene la introducción del autor y dos de las intervenciones de referencia en su pensamiento.

El libro de más de 100 páginas contiene el discurso del entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel Castro, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de junio de 1992.

Además, recoge las palabras pronunciadas en la clausura de la “Conferencia Mundial Diálogo de Civilizaciones. América Latina en el Siglo XXI: Universalidad y Originalidad”, en el Palacio de las Convenciones, el 30 de marzo de 2005.

Precisamente, la Editorial Ocean Sur, consideró el aniversario 25 de esta última conferencia, para iniciar las actividades por los cien años del nacimiento de Fidel Castro a conmemorarse el 13 de agosto de 2026.

Ana María Cabrera, Coordinadora de la Editorial Ocean Sur, reveló a Prensa latina los próximos libros que saldrán de imprenta, La Lucha por la Independencia de Cuba, y, Fidel y la Cultura. Palabras a los escritores, artistas e instructores de arte.

Asimismo, está en preparación Fidel Castro Ruz. Colección Revolución, a partir de investigaciones del concepto de Revolución expresado en mayo del 2000.

Ocean Sur también durante todo el año reeditará otros textos escritos por Fidel Castro.