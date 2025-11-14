Desde el béisbol el abrazo solidario al oriente cubano

La Habana.— En un gesto de solidaridad con la región oriental afectada tras el paso del huracán Melissa por el territorio, el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Hermanos Bolaños realizó una donación de bates de béisbol a las cuatro provincias impactadas por el fenómeno hidrometeorológico extremo.

El suceso tuvo lugar en el contexto de la reunión de directores provinciales del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER) incluida en el programa de actividades de la XI Convención Internacional de Actividad Física y Deporte (AFIDE 2025) que desde el pasado martes 11 de noviembre acoge el Palacio de Convenciones de La Habana.

Hermanos Bolaños es un proyecto familiar enclavado en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros dedicado a confeccionar bates de béisbol para suministrar, a través de contratos, a siete provincias del país para su uso en la Serie Nacional de Béisbol y las ligas locales.

Dusnielvys Bolaños Almeida, director del PDL Hermanos Bolaños, expresó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que este acto, aunque discreto ante las devastación provocada, es una forma de brindar apoyo dentro del movimiento deportivo cubano y recordar que a pesar de las diferencias que se pueden tener a lo largo y ancho de la isla todos constituyen un mismo país.

Precisó que el emprendimiento tiene potencialidad para la confección, en condiciones óptimas, de un promedio de 20 bates diarios, aunque esto se dificulta principalmente por el acceso a la madera con la que los elaboran (majagua) y el tema energético.

Sobre la materia prima profundizó que gestionan un contrato con la Empresa Forestal local para garantizar un bosque para la tala y en cuanto a la electricidad, cuentan con una planta generadora adquirida con recursos propios y reciben el apoyo del gobierno municipal con la venta de una asignación fija de combustible a precio de oferta, lo cual contribuye a paliar la situación.

Aunque aún no está concretado, está la voluntad de ambas partes de establecer un convenio de colaboración con la dirección Educación del territorio para contribuir a la formación de obreros calificados en la carrera de carpintería, añadió.

Bajo el lema “Ciencia para vencer”, la conferencia AFIDE 2025 está dedicada al centenario del atleta mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, así como los aniversarios 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y China y 60 de la cooperación deportiva entre ambos países.