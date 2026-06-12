viernes 12 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Teherán advierte a Trump sobre estrategias equivocadas o precipitadas

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió hoy al mandatario estadounidense, Donald Trump, que cualquier estrategia equivocada o decisión precipitada contra la República Islámica tendrá graves consecuencias para Estados Unidos y la estabilidad regional.

En un mensaje difundido en la red social X, Qalibaf respondió a las recientes declaraciones de Trump sobre la posibilidad de apoderarse de la isla iraní de Kharg y otras instalaciones estratégicas del sector energético.

El dirigente iraní afirmó que «las estrategias erróneas y las decisiones impulsivas» alterarían el equilibrio de poder en la región, afectarían la infraestructura y los mercados energéticos y conducirían a un conflicto prolongado del que, según aseguró, Washington tendría dificultades para salir. Asimismo, advirtió que Estados Unidos «verá un Irán completamente diferente».

Las declaraciones se producen después de que Trump anunciara en su plataforma Truth Social que las fuerzas estadounidenses lanzarían nuevos ataques contra Irán y manifestara su intención de tomar el control de la isla de Kharg y de otras infraestructuras petroleras iraníes, consideradas estratégicas para las exportaciones de hidrocarburos del país.

Anteriormente, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó sobre nuevas operaciones militares contra objetivos iraníes, mientras las autoridades de Teherán aseguraron haber respondido con ataques dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses en varios países de la región.

La nueva advertencia de Qalibaf se suma a la creciente escalada verbal y militar entre Washington y Teherán, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico y las preocupaciones internacionales por sus posibles repercusiones sobre la seguridad regional y los mercados energéticos.

Destacadas
Teherán advierte a Trump sobre estrategias equivocadas o precipitadas
En Cienfuegos, con la energía del Sol
El mundo dice: Cuba no está sola
Estudio con Biomodulina T busca proteger a adultos mayores de los efectos del Chikungunya
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios