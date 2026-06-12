viernes 12 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba mantiene vigilancia epidemiológica en temporada veraniega

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El Ministerio de Salud Pública de Cuba mantiene hoy la vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta que la temporada veraniega trae consigo enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y otras arbovirosis.

Carilda Peña, viceministra de la cartera antes mencionada, llamó la atención sobre diversos problemas ambientales que favorecen la proliferación de estas enfermedades, entre ellos la acumulación de residuos sólidos y los salideros de agua.

La vicetitular también alertó sobre la circulación de los cuatro serotipos del dengue, la reemergencia de la fiebre amarilla, el preocupante comportamiento del hantavirus y el brote de ébola en África.

“Si circulan los cuatro serotipos, evidentemente cuando uno tenga la predominancia en el cuadro de salud nuestro, pudiéramos tener brotes localizados de la enfermedad. Si no hacemos un grupo de acciones, podríamos tener una epidemia”, argumentó Peña en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda de la Televisión Cubana.

En cuanto al chikungunya, Cuba ya atravesó lo que hoy vive la región, precisó la doctora Peña.

Teniendo en Cuenta que la mayor de las Antillas mantiene intercambios con Venezuela, Brasil Bolivia y Perú es vital fortalecer la vigilancia sobre la fiebre amarilla debido a su alta letalidad.

Sobre el hantavirus, la viceministra informó que en Cuba no se ha detectado el roedor vector principal, y respecto al ébola resaltó la experiencia de la isla caribeña de combatirlo en otras latitudes. En estos momentos, hay enfrentamiento a esa enfermedad en la República Democrática del Congo y Uganda.

En estos momentos, Cuba mientras mantiene activa sus sistemas de vigilancia en puertos, aeropuertos y atención primaria.
Las Fuerzas de Acción Pioneril (FAPI) se activarán del 15 al 19 de junio y en la última semana de agosto informó hoy Chabeli Arencibia Martell, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí.

Destacadas
Explica Díaz-Canel prioridades diseñadas para superar las dificultades del momento actual
Periodistas santiagueros celebran su día (+Fotos)
Cuando la juventud cubana desafió a la tiranía en su propia madriguera
Un Hito en la Inclusión: La Fundación de la Asociación Cubana de Limitados Físicos-Motores
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios