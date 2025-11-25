Minsap informa sobre situación epidemiológica nacional

La doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública de Cuba, informó sobre la situación del país en el enfrentamiento a las arbovirosis (principalmente chikungunya y dengue), al cierre de la semana epidemiológica número 47.

La viceministra declaró que se reportaron 39 760 síndromes febriles inespecíficos, una disminución de 15.8% respecto a la semana anterior.

Precisó que el incremento de casos se produjo en 61 municipios, un 36.3% del total, mientras que todas las provincias, con excepción de Matanzas y del municipio especial Isla de la Juventud, mostraron un comportamiento epidémico.

La situación se considera peligrosa por el aumento de pacientes en estado grave y crítico, muchos de ellos menores de edad. Según el reporte, 156 personas ingresaron en salas de cuidados intensivos, 96 más que la semana precedente.

La viceministra dijo que se reportaron 121 pacientes en estado grave, de los que 96 eran menores de 18 años, y 35 en estado crítico, incluidos 34 menores de 18 años.

Peña García reiteró el llamado a la población a acudir al médico ante cualquier síntoma, especialmente en recién nacidos, niños menores de un año, personas mayores de 65 años y gestantes.

En cuanto al chikungunya, la semana cerró con 7 700 casos nuevos, un crecimiento de 4 449 respecto a la semana anterior. De esos casos, 137 fueron confirmados mediante prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa).

La transmisión de dengue se mantuvo activa en 14 provincias, con una tasa de incidencia que creció al 22.6%. Las provincias con mayor aporte de casos fueron Sancti Spíritus, Villa Clara, La Habana, Guantánamo, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba.

En la lucha antivectorial se detectaron 8 545 focos de Aedes aegypti, con un índice de infestación considerado alto (0.72). La viceministra precisó que los municipios con indicadores más elevados fueron Camagüey, Pinar del Río, Sancti Spíritus y La Habana.

Aclaró que la estrategia de fumigación no se realizó a todo el universo como en años anteriores, debido a limitaciones de combustible e insecticidas, pero se priorizaron estratos de manzanas con transmisión más activa para reducir la población del vector y cortar la cadena de transmisión.

Provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Granma lograron cumplir más del 90% de lo planificado en cuanto a fumigación, con el objetivo de que al menos una acción se efectuara en todos los universos urbanos del país.

Históricamente, noviembre es el mes más complejo para las arbovirosis, con hiperendemicidad del dengue, y se espera que los casos comiencen a disminuir en la primera o segunda semana de diciembre, puntualizó Peña García.

Dado que el chikungunya es transmitido por el mismo vector, estimó que diciembre será un mes de reducción de las cifras reportadas.