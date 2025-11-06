Exhibe BioCubaFarma potencialidades de sus proyectos

El Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma) muestra las potencialidades de sus proyectos científicos-técnicos durante el Congreso Iberoamericano para el intercambio y actualización en Gerencia de Ciencia y Tecnología (Ibergecyt 2025) y la Feria de Innovación de La Habana.

En entrevista exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias, Gema Cossío Cárdenas, directivo de la Empresa de Tecnologías de la Información de BioCubaFarma (ETI), comentó que en esta feria la entidad presenta soluciones que se han desarrollado en el marco de los proyectos que tiene la institución.

Puntualizó que en esta ocasión ETI trae una herramienta para la gestión integral de la ciencia y la innovación denominada SCMaS, que establece un sistema de trabajo que fomenta la creación de ideas, el impulso de proyectos, así como la evaluación de los indicadores de eficiencia.

Añadió que en conjunto con la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría se desarrolló Vigintel Plus, herramienta que incorpora inteligencia artificial y que permite el monitoreo automático de fuentes de información y la obtención de boletines y alertas personalizadas.

Cossío Cárdenas señaló, como otro de los productos materializados por la empresa, a la aplicación AFT Scanner, empleada para el conteo y control de los activos fijos tangibles (AFT), que no son más que los medios materiales utilizados por una entidad para sus operaciones.

La especialista manifestó que en este encuentro de expositores, ETI trata de compartir sus experiencias de trabajo y establecer nuevas relaciones de colaboración con centros tecnológicos para impulsar estrategias innovadoras.

Ibergecyt 2025 y la Feria de Innovación de La Habana reúnen a alrededor de 500 delegados y sesionan en el Palacio de Convenciones de La Habana hasta este viernes 7 de noviembre.