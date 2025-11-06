jueves 06 noviembre 2025
Desmienten venta de aceite donado para damnificados

El Ministerio del Comercio Interior (Mincin) informó que es falsa la noticia que circula en las redes sociales sobre la venta del aceite donado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Hasta este momento solo se ha liberado este producto para centros de protección social, y el aceite entregado en las bodegas ha sido destinado a personas en situación de vulnerabilidad, como parte del plan de acción del PMA, señala una nota del Mincin .

Todas las donaciones realizadas por países hermanos y organismos internacionales se entregan de forma gratuita a la población, por lo cual se exhorta a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, subraya la breve información.

Este miércoles en su cuenta en la red social X el Canciller cubano Bruno Rodríguez reconoció a todos los gobiernos, agencias, oficinas y programas de Naciones Unidas que han tendido la ayuda.

También agradeció a organizaciones no gubernamentales; movimientos de solidaridad y cubanos residentes en el exterior, que han enviado o preparan para enviar múltiples donaciones para los damnificados en el oriente de Cuba, tras el paso del huracán Melissa.

Apreciamos su solidaridad y profundo humanismo en este difícil momento que enfrenta parte de nuestro pueblo, escribió el ministro de Relaciones Exteriores.

