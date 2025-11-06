Cachorros holguineros solos en la cima de la Serie Nacional

Los Cachorros holguineros derrotaron hoy 9-3 a los Cazadores de Artemisa como visitantes en el estadio 26 de Julio y se quedaron solos en la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Yasiel González y Michael Gorguet encabezaron el ataque con un sencillo y un vuelacercas cada uno, para repartirse cuatro remolques entre ambos. Ernesto Torres con un triple y Christian Onofre con dos hits, también se anotaron dos impulsadas pero cápita.

José Miguel Rodríguez firmó un relevo de lujo con 4.2 apartados inmaculados para llevarse el éxito y Brander Guevara se llevó la derrota.

Los Leñadores tuneros derrotaron por segundo día consecutivo a los Cocodrilos de Matanzas, en esta ocasión con marcador de 6-1, para mantenerse a medio juego de la cima y bajar a sus rivales hasta la cuarta plaza.

Atrincheraron en su cuartel general del Julio Antonio Mella, los verdirrojos se apoyaron otra vez en Yordanis Alarcón, quien se fue de 4-3 con un cuadrangular que encontró a dos compañeros en bases.

En la ofensiva de 11 imparables Yuniesky Larduet conectó tres y dos Yudier Rondón para empujar un par de anotaciones.

Eliander Bravo ganó su cuarto juego con una labor de cuatro entradas y Keniel Ferráz colgó cuatro argollas en la pizarra para salvar el partido. Pedro Mesa cargó con el revés, su segundo de la contienda con cinco triunfos.

En el Latinoamericano, los Industriales de La Habana tampoco cedieron terreno y también se mantuvieron a media rayita del trono, al batir 8-4 a los Toros camagüeyanos por segunda jornada.

Ariel Sánchez continuó con el madero caliente al conectar sencillo y doble y remolcar tres carreras, mientras Carlos Alberto Nieto y Yoangel La O al ligar tres imparables cada uno.

Raymond Figueredo aceptó tres rayitas en 5.1 capítulos y ganó su tercer partido y Yasel Luis Labrada cargó con la derrota al soportar cinco carreras en igual cantidad de episodios laborados.

Los Gallos de Sancti Spíritus se mantuvieron en zona clasificatoria al imponerse 2-1 en diez capítulos a las Avispas santiagueras, que sufrieron su tercer revés en línea, y en San José de Las Lajas los Huracanes de Mayabeque defendieron su puesto de privilegio al vencer 14-6 a los Alazanes de Granma.

En ese pleito Dennis Laza desapareció la esférica por los ganadores y la dupla de Guillermo Avilés y Robert Morales hicieron lo mismo por los derrotados.

Los Elefantes de Cienfuegos vencieron en casa en su doble cartelera ante los Indios de Guantánamo, llegaron a 20 éxitos y se mantuvieron cerca de la línea roja.

En el sellado de ayer los anfitriones dejaron al campo a sus rivales en el décimo episodio con marcador de 8-7. Erick Acevedo fue el más caliente con el madero al compilar de 5-3 con dos dobles incluidos y cuatro remolques.

A segunda hora vencieron 6-1, con trabajo completo del zurdo Islay Sotolongo, quien en siete capítulos ponchó a ocho y aceptó solo cuatro hits. Raul Ferrer destacó a la ofensiva con par de indiscutibles e igual cantidad de empujadas.

En el Augusto César Sandino los Vegueros de Pinar del Río y los Leopardos de Villa Clara dividieron honores.

Los occidentales ganaron el primero con pizarra de 5-3, apoyados en el bate de Yasiel Agete (de 3-2, dos dobles y par de empujadas) y el relevo de Frank Denis Blanco, quien sacó cuatro outs para llegar a cuatro éxitos en la campaña.

Luego llegó el desquite de los anfitriones, que consiguieron el triunfo 3-2, gracias a un cuadrangular con un saco ocupado del emergente Mailon Tomás Alfonso.

Por último los Piratas de La Isla y los Tigres de Ciego de Ávila sellaron su pleito igualados a 11 carreras en el décimo acto.