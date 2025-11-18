martes 18 noviembre 2025
Dominicanos y cubanos honrarán al Generalísimo Máximo Gómez en Baní

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Baní, República Dominicana, 18 nov.— Dominicanos y cubanos rendirán homenaje hoy al Generalísimo Máximo Gómez en el 189 aniversario de su natalicio, en Baní, provincia Peravia.

El acto central tendrá lugar en el parque que lleva su nombre, donde un busto honra de manera permanente la memoria de uno de los hombres más grandes de América.

En ese mismo parque, ubicado en el corazón de la ciudad, se encuentra una réplica de la casa natal de Gómez, construida en madera, con piso de tierra y techo de guano.

En Cuba, el banilejo demostró su destreza como estratega militar durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y en la llamada Guerra Necesaria de 1895.

Gómez consideró a Cuba su patria adoptiva y fue un ejemplo de humildad y coraje, además de simbolizar los profundos vínculos de amistad entre ambos pueblos.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
