miércoles 19 noviembre 2025
Difunde IPK protocolo nacional para manejo del Chikungunya

Picture of ACN
ACN

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) difundió la versión 1.2 del Protocolo Nacional de Manejo e Investigaciones para pacientes con fiebre de Chikungunya, elaborado por el Ministerio de Salud Pública (Minsap).  

   La guía, divulgada en el perfil institucional de Facebook del IPK, expone las fases de la enfermedad desde la etapa aguda hasta la crónica y establece criterios clínicos para la atención en hospitales y unidades de cuidados intensivos.

   También define casos sospechosos y confirmados, además de ofrecer orientaciones para el diagnóstico diferencial con Dengue y Zika.

   Entre las manifestaciones más frecuentes se señalan la fiebre súbita y el dolor articular intenso, mientras que complicaciones neurológicas, cardíacas y renales se consideran de alto riesgo en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.  

   El protocolo recomienda atención multidisciplinaria en pacientes graves, con vigilancia estrecha de las funciones vitales y seguimiento ambulatorio posterior al alta para prevenir complicaciones tardías. 

   Se establecen también pautas de tratamiento sintomático en cada fase, con énfasis en el control del dolor y la hidratación.  

   En el apartado de neonatología se aborda la transmisión vertical del virus de madre a hijo, con medidas de vigilancia clínica y diagnóstico molecular en recién nacidos expuestos. 

   Se advierte que la observación debe extenderse hasta los 15 días de vida para detectar posibles complicaciones.  

   El documento incorpora referencias de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, así como estudios recientes sobre complicaciones neurológicas y cardiovasculares asociadas al virus.  

   Con este protocolo, el sistema nacional de salud refuerza la preparación ante el brote iniciado en julio en Matanzas y la presencia de casos en varias provincias, incluida La Habana.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
