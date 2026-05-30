Raúl es esencia de la Revolución Cubana 

Raúl Castro encierra la esencia más genuina de la Revolución Cubana, gracias a su capacidad de liderar desde la modestia y el ejemplo personal, aseguró hoy la doctora Mayté Cabrera en la tribuna abierta antiimperialista efectuada en Pinar del Río.

El pueblo sabe que no hay doble moral, que Raúl tuvo el mérito de continuar la obra de Fidel y hacerlo con una fidelidad a toda prueba, porque ha demostrado el valor de la familia, la importancia de la modestia, la virtud de decir siempre las verdades por duras que sean, apuntó la especialista en Imagenología.

Quienes lo conocen saben de su trato llano, su memoria para recordar nombres y problemas de la gente humilde, destacó.

Esa mezcla de severidad y ternura que solo tienen quienes han visto morir a sus propios soldados lo acercan mucho al pueblo, que por eso lo defiende, no por fanatismo sino por lealtad al que siempre pone el hombro cuando la Patria más lo necesita y no teme a la hora de defender aquello por lo que ha luchado toda la vida: Cuba, dijo.

Denunciamos al gobierno de Estados Unidos que afecta el funcionamiento adecuado de nuestro sistema de Salud; mil 630 pacientes no se han podido operar por falta de recursos e insumos médicos, de ellos, 71 son niños y 365 padecen de cáncer, refirió quien se desempeña como jefa del departamento de hospitales de la Dirección General de Salud Pública.

Desde mi labor como médico he estado muchos años cuidando, sanando niñas y niños en el hospital pediátrico Pepe Portilla de Pinar del Río, donde hoy hay dolor profundo por no contar con todos los medicamentos que se necesitan para aliviar y sanar a nuestros infantes, añadió.

El imperio cruel es responsable de esas faltas de medicamentos y de los daños a la felicidad de nuestros niños.

Señaló que a pesar de todas las carencias, los indicadores de salud se pueden comparar con países desarrollados; por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil que antes de 1959 era de 60,5 por cada mil nacidos vivos, actualmente es de 4,5 y no se reportan muertes maternas en el año.

Personas de todas las edades y sectores acudieron a la Plaza de la Revolución de Vueltabajo, sitio donde por última vez los pinareños vieron al General de Ejército, el 26 de julio de 2017 en la celebración por el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Allí también estaba Aracely Ajete Hernández, trabajadora de la línea de mayonesa de la empresa de conservas de vegetales La Conchita, quien aseveró a la Agencia Cubana de Noticias que Raúl ha sido guía de un pueblo que se resiste a rendirse a presiones de Estados Unidos.

En un congreso de la Central de Trabajadores de Cuba tuve la oportunidad de saludarlo y ese ha sido uno de los días más emocionantes de mi vida, porque él es símbolo de la cubanía de esta tierra, acotó.

Para Walfrido Hernández Silva, administrador de redes de la Empresa de Transporte Agropecuario de Pinar del Río, hablar de Raúl en la provincia es sinónimo de presencia, cercanía, naturalidad y entrega.

Resulta absurda la acusación del gobierno de Estados Unidos contra él y siempre apoyaremos a uno de los hombres más importantes en la construcción del proyecto social que tenemos; y defenderemos la paz y la Patria, refirió.