Convoca CTC a jornada nacional de trabajo voluntario

La Habana, 18 nov (ACN) La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), junto a los Sindicatos Nacionales, convoca a una Jornada Nacional de Trabajo Voluntario los días 22 y 23 de noviembre bajo el lema “Por Cuba Juntos Creamos”.

Según precisó la institución sindical desde su perfil institucional en Facebook, la acción tiene como prioridad impulsar la producción de alimentos, en particular la campaña de frío de los cultivos varios, la cosecha del café y la siembra de caña, además de la preparación de la próxima zafra azucarera.

También se incluyen labores vinculadas a la sustitución de importaciones, el fomento de exportaciones y el avance de inversiones en parques fotovoltaicos, junto a la limpieza, embellecimiento e higienización de centros laborales.

El programa contempla además acciones en la transformación de barrios, con énfasis en la recuperación de comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos recientes.

En las provincias orientales, las actividades se dirigirán a la reparación de daños ocasionados por el huracán Melissa, informaron los organizadores.

La convocatoria se inscribe en la tradición de movilización obrera y sindical, que ha acompañado procesos productivos y sociales en el país durante décadas.

Los organizadores señalaron que la jornada constituirá un aporte inmediato a sectores estratégicos de la economía y a la recuperación de territorios afectados por el fenómeno meteorológico.