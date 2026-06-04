Gladiadores cubanos con destacados resultados en top del ranking mundial

Los gladiadores cubanos que asistieron en mayo último al Campeonato Panamericano de Coralville, Iowa, Estados Unidos, registraron un importante resultado en el ordenamiento universal, según la última actualización del ranking de la Unión Mundial de Luchas.

En el estilo grecorromano, el santiaguero Gabriel Rosillo Kindelán, de los 97 kilogramos (kg), se ratifica como la indiscutible punta de lanza de la armada de Cuba, al escalar con autoridad hasta el séptimo puesto en su categoría, con un acumulado de 28,200 unidades.

También sobresale en la línea de vanguardia el campeón olímpico Luis Alberto Orta Sánchez (67 kg), quien está en el décimo lugar con 25,000 puntos.

Manteniéndose en puestos de consideración internacional, aparecen el gigante Oscar Pino Hinds (130 kg) en el lugar 12 con 17,000 rayas, Kevin de Armas (60 kg/24-10,000) y el capitalino Daniel Gregorich (87 kg-38-8,000).

El estilo libre masculino también dejó resultado positivos para la comitiva nacional, impulsado principalmente por el notable crecimiento técnico del prometedor Arturo Silot (97 kg), quien firmó su ingreso formal al selecto grupo de los 10 mejores del planeta en su división, al fijarse en el décimo lugar mundial con una notable suma de 24,300 puntos.

Geannis Garzón (74 kg) continúa demostrando su vigencia en los colchones internacionales al ubicarse en el puesto 24, con 10,000 unidades.

La nota más alta de la delegación cubana llegó gracias a Milaimy Marín Potrillé (76 kg), quien se encumbró hasta la quinta posición del ranking global gracias a destacada cosecha de 37,500 puntos.

El panorama de las guerreras cubanas se completa con la ubicación de la talentosa Yayneli Sanz Verdecia (57 kg) en el puesto 34 del orbe, con un acumulado de 6,500 unidades, mientras que la joven Greili Bencosme (50 kg) aparece ahora en el lugar 52 general con 4,000 puntos.