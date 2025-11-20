Cuba ante México hoy en sub-17 (m) de voleibol

El equipo masculino de Cuba enfrentará hoy a México, en el cierre de la fase de grupos, por el B, del Campeonato Continental de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) sub-17, certamen que concluirá este domingo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Según el sitio www.norceca.net, los cubanos, medallistas de bronce en la primera edición de Veracruz 2023, toparán este jueves en busca del éxito contra los mexicanos, dueños de la plata en calidad de anfitriones de la anterior versión.

Importante será el resultado entre ambos planteles, ya que marchan con igual balance de ganados y perdidos (1-1) junto a Estados Unidos (1-1), seguidos por República Dominicana (0-2).

En el otro partido de la llave B estarán en acción, los dominicanos, quienes perdieron 0-3 contra los discípulos de Lian Sem Estrada, y los estadounidenses, que los vencieron 3-1, en ese orden

El programa del apartado A presenta los encuentros Costa Rica-Barbados y Puerto Rico-Nicaragua.

Los puertorriqueños, campeones defensores, lideran el grupo con dos victorias sin reveses, seguidos por los barbadenses y costarricenses (1-1), y los nicaragüenses (0-2).

Por lo acordado en la reunión técnica, los líderes de los apartados pasarán directo a la semifinal y los segundos y terceros avanzarán a los cuartos de final.

El torneo es clasificatorio para el Campeonato Mundial Sub-17 Masculino de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) 2026, con sede en Doha, Catar.

Al menos el campeón de Norceca obtendrá un cupo al certamen mundial, mientras que la FIVB confirmará en una fecha posterior el total de plazas asignadas a la Confederación Norceca.