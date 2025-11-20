jueves 20 noviembre 2025
Cuba ante México hoy en sub-17 (m) de voleibol

El equipo masculino de Cuba enfrentará hoy a México, en el cierre de la fase de grupos, por el B, del Campeonato Continental de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) sub-17, certamen que concluirá este domingo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.  

   Según el sitio www.norceca.net, los cubanos, medallistas de bronce en la primera edición de Veracruz 2023, toparán este jueves en busca del éxito contra los mexicanos, dueños de la plata en calidad de anfitriones de la anterior versión.

   Importante será el resultado entre ambos planteles, ya que marchan con igual balance de ganados y perdidos (1-1) junto a Estados Unidos (1-1), seguidos por República Dominicana (0-2).

   En el otro partido de la llave B estarán en acción, los dominicanos, quienes perdieron 0-3  contra los discípulos de Lian Sem Estrada,  y los estadounidenses, que los vencieron 3-1, en ese orden 

   El programa del apartado A presenta los encuentros Costa Rica-Barbados y Puerto Rico-Nicaragua. 

   Los puertorriqueños, campeones defensores, lideran el grupo con dos victorias sin reveses, seguidos por los barbadenses y costarricenses (1-1), y los nicaragüenses (0-2).

   Por lo acordado en la reunión técnica, los líderes de los apartados pasarán directo a la semifinal y los segundos y terceros avanzarán a los cuartos de final.

   El torneo es clasificatorio para el Campeonato Mundial Sub-17 Masculino de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) 2026, con sede en Doha, Catar.   

   Al menos el campeón de Norceca obtendrá un cupo al certamen mundial, mientras que la FIVB confirmará en una fecha posterior el total de plazas asignadas a la Confederación Norceca.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
