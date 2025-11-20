jueves 20 noviembre 2025
Visita Gobernador de San Petersburgo a Santiago de Cuba

Picture of ACN
ACN

Alexander Dimitriv Beglov, gobernador de San Petersburgo, segunda ciudad más grande de la Federación de Rusia, realiza por vez primera una visita oficial a esta provincia suroriental. 

El dirigente, acompañado por Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba; Viktor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba; y Grigoriev Evgeny Dmitrievich, miembro del gobierno y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, visitó el cementerio patrimonial Santa Ifigenia y colocó rosas rojas ante las tumbas de José Martí, Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales.

De igual forma, depositó una ofrenda floral ante el monolito que resguarda las cenizas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como gesto de admiración por quien describió como el hombre excepcional que despierta respeto y eterna gratitud. 

En declaraciones a la prensa, Beglov evocó los recuerdos que guarda del líder histórico de la Revolución cubana, asegurando que sus palabras y discursos siguen siendo guía y acción en su vida. 

Resaltó cómo la voz del líder cubano continúa inspirando a generaciones más allá de las fronteras de la isla antillana. 

Luego, el gobernante ruso intercambió en el Gobierno Provincial con las autoridades santiagueras sobre las potencialidades de la urbe indómita para el desarrollo de los principales sectores estratégicos.

En el encuentro se enfatizó en la colaboración, cooperación y hermandad existente entre ambas ciudades y la disposición para ayudar al pueblo santiaguero y a los territorios orientales afectados por el huracán Melissa.

Beglov refirió que Cuba y la Ciudad Héroe no están solas, pues cuentan con Rusia y con San Petersburgo.

Hasta el Museo Histórico 26 de  Julio llegó también el gobernador de San Petersburgo, sitio en el cual apreció su moderno diseño museográfico y se interesó por la historia de la lucha revolucionaria liderada por Fidel y la generación del centenario.

Posteriormente compartió con estudiantes de la Ciudad Escolar 26 de Julio en un encuentro que resaltó la importancia de mantener vivos los valores de amistad y la esencia de ser leales a la historia de un país como la nación caribeña. 

Esta visita oficial reafirma el interés mutuo de consolidar las relaciones entre Santiago de Cuba y San Petersburgo, en el marco de los vínculos históricos entre Rusia y Cuba. 

