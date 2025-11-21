Constata Díaz-Canel alcance de las acciones de recuperación en Santiago de Cuba tras el paso del Huracán Melissa.

En aras de conocer el alcance de las acciones de recuperación en Santiago de Cuba tras el paso del Huracán Melissa, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez intercambió sobre las prioridades actuales de conjunto con miembros del equipo ministerial, autoridades políticas y gubernamentales del territorio, directivos nacionales y con los integrantes de los subgrupos de trabajo del Consejo de Defensa Provincial.

Se constató el restablecimiento del servicio eléctrico al 67 por ciento de los clientes afectados, el funcionamiento gradual de la telefonía fija, móvil, así como la señal de radio y televisión; la recuperación parcial de los viales, restablecimiento de puentes en zonas como Uvero, aunque tres comunidades presentan todavía condiciones de difícil acceso y se reportan afectadas de forma preliminar 110 764 viviendas contabilizadas en las 126 oficinas de trámites que funcionan en el territorio.





En la voluntad estratégica expresada por el Presidente quedó clara la importancia de garantizar la distribución de alimentos,la siembra de productos agrícolas, el combate a las ilegalidades, lograr acortar los ciclos de distribución y calidad del agua, cuando hoy existen sectores hidrométricos con 123 días sin servicio; así como continuar con el saneamiento en los barrios y el combate epidemiológico a raíz de la incidencia de enfermedades de arbovirosis.



Díaz-Canel Bermúdez llamó también a la atención de cada una de las preocupaciones y dificultades de la población con soluciones a corto plazo por medio de la actuación intersectorial que se artícula en cada uno de los territorios.