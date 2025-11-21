Camagüey, sede de la Expocan 2025

La Habana, 21 .— Federación Cubana del Deporte Canino anunció en esta capital que su Expocan 2025 será en la ciudad de Camagüey desde este sábado y el domingo con la presencia de criadores y sus perros de todas las razas.

Los mejores binomios del país competirán en 11 modalidades en la búsqueda del Campeonato de cada una de ellas, informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticia Norma Rodríguez Argüelles, presidenta de la agrupación.

Agregó que por lo menos ocho equipos intervendrán en el evento en la Pista de Atletismo Patricio Lumumba, hoy sesionará su Congresillo Técnico y los ganadores de los tres primeros lugares recibirán medallas en cada categoría y el trofeo al Equipo Campeón.

De acuerdo con su programa, disputarán en las disciplinas de agilidad, obediencia, captura del disco, cobro del señuelo, carreras de 10 metros, 60 planos y con vallas, y saltos de altura, de longitud y con escalado.

La Federación Cubana del Deporte Canino es auspiciada por la Dirección de Recreación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y está adscrita al Comité Olímpico Cubano.

Su Expocan 2025 constituye un motivo de recordación del Día Nacional de la Cultura Física y el Deporte cada 19 de noviembre, en cumplimiento del Decreto No. 128 emitido en enero de 1985 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.