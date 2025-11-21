viernes 21 noviembre 2025
Donativo beneficia servicio de ozonoterapia en Holguín

Picture of ACN
ACN

Un nuevo equipo donado por amigos de Cuba en Chile beneficia al servicio de ozonoterapia del Hospital Universitario Docente Vladimir Ilich Lenin, donde se atiende a pacientes oncológicos del oriente cubano.

   Victoria Martínez Escalona, licenciada en enfermería y encargada de operar la tecnología, informó a la ACN que el dispositivo permanece en fase de puesta en marcha y contribuirá a hacer más segura y eficiente la aplicación del ozono rectal e infiltrado.

   Precisó que esta técnica favorece a unos 60 pacientes al día, no solo con tumores de diferentes localizaciones, sino también de la especialidad de ortopedia, quienes presentan dificultades para caminar.

   Martínez Escalona resaltó que, después de varias sesiones, los pacientes comienzan a experimentar mejoría en su estado de salud, por lo que la vitalidad del equipamiento resulta esencial.

   Destacó que las terapias oncológicas son demandadas por una gran cantidad de personas, lo cual genera deterioro en los equipos y encarece las piezas de repuesto debido a las medidas coercitivas del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

   La ozonoterapia es un tratamiento que contribuye a mejorar la oxigenación y circulación, modular el sistema inmunitario y ofrecer efectos antiinflamatorios y antimicrobianos, por lo que puede facilitar la curación de heridas y combatir infecciones.

