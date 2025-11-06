Afecta Melissa centros de Comercio y Gastronomía de San Luis

El huracán Melissa daño 40 establecimientos del Comercio y la Gastronomía en San Luis, 26 bodegas entre ellos.

Inmediatamente comenzó la recuperación y la reubicación en otras unidades para mantener el servicio a la población.

Igualmente los centros gastronómicos afectados son puestos a funcionar y los trabajadores del sector tienen estable servicio de venta de alimentos, en calles y comunidades.

Ante la falta de electricidad, llevar alimentos ligeros y elaborados a los pobladores, es prioridad para el sector.