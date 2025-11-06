jueves 06 noviembre 2025
Intensifica EPASE labores de limpieza tras el huracán Melissa

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

Fotos Autora

Luego del paso del huracán Melissa por el oriente del país, la Empresa Provincial de Servicios y Abastecimiento a la Educación (EPASE) ha desplegado un operativo de limpieza en el Consejo Popular Santa Bárbara, con énfasis en la recogida de basura y árboles caídos que obstruyen el tránsito en zonas como la calle 6.

Las brigadas de EPASE trabajan desde horas tempranas en la remoción de escombros, ramas y residuos sólidos, como parte de las acciones de recuperación que se ejecutan en el municipio. Esta labor no solo permite restablecer la circulación vial, sino que también contribuye a la disminución de focos de arbovirosis, una preocupación sanitaria en la provincia.

“Estamos concentrados en mejorar la infraestructura de las calles y garantizar la limpieza en las zonas más afectadas. La recogida de basura es esencial para evitar la proliferación de vectores y facilitar el acceso a servicios básicos”, declaró Alberto Linares, director de transporte de EPASE.

La calle 6, una de las más comprometidas por la caída de árboles y acumulación de desechos, ha sido priorizada por la empresa, que coordina sus acciones con las autoridades locales y los consejos de defensa.

“Nuestros trabajadores están movilizados y comprometidos. Sabemos que cada jornada de limpieza es un paso hacia la normalidad”, añadió Linares.

EPASE ha reforzado sus equipos de transporte y logística para cubrir el mayor número de zonas en el menor tiempo posible, en un contexto donde la higiene y el orden son fundamentales para la salud colectiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
