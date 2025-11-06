Intensifica EPASE labores de limpieza tras el huracán Melissa

Fotos Autora

Luego del paso del huracán Melissa por el oriente del país, la Empresa Provincial de Servicios y Abastecimiento a la Educación (EPASE) ha desplegado un operativo de limpieza en el Consejo Popular Santa Bárbara, con énfasis en la recogida de basura y árboles caídos que obstruyen el tránsito en zonas como la calle 6.

Las brigadas de EPASE trabajan desde horas tempranas en la remoción de escombros, ramas y residuos sólidos, como parte de las acciones de recuperación que se ejecutan en el municipio. Esta labor no solo permite restablecer la circulación vial, sino que también contribuye a la disminución de focos de arbovirosis, una preocupación sanitaria en la provincia.

“Estamos concentrados en mejorar la infraestructura de las calles y garantizar la limpieza en las zonas más afectadas. La recogida de basura es esencial para evitar la proliferación de vectores y facilitar el acceso a servicios básicos”, declaró Alberto Linares, director de transporte de EPASE.

La calle 6, una de las más comprometidas por la caída de árboles y acumulación de desechos, ha sido priorizada por la empresa, que coordina sus acciones con las autoridades locales y los consejos de defensa.

“Nuestros trabajadores están movilizados y comprometidos. Sabemos que cada jornada de limpieza es un paso hacia la normalidad”, añadió Linares.

EPASE ha reforzado sus equipos de transporte y logística para cubrir el mayor número de zonas en el menor tiempo posible, en un contexto donde la higiene y el orden son fundamentales para la salud colectiva.