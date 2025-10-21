Suspenden a empleados del sector nuclear en EEUU en medio de cierre

Washington, 21 oct.— Al menos mil 400 empleados de la administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) de Estados Unidos serán suspendidos en medio del cierre del gobierno federal, que entró hoy en su vigésimo primer día.

El portavoz del Departamento de Energía, Ben Dietderich, afirmó que esta es la primera vez en los 25 años de historia de la NNSA que se suspenden con carácter temporal a empleados durante el llamado shutdown.

«Esta vez no nos queda otra opción. Hemos ampliado la financiación todo lo posible», declaró Dietderich, quien advirtió que el Departamento de Energía y la NNSA mantienen su compromiso de garantizar la seguridad de la disuasión nuclear estadounidense.

Sin embargo, “cuanto más se prolongue el cierre, más perjudiciales y graves serán las consecuencias para la retención de personal y los esfuerzos de modernización de armamento, cruciales para la seguridad nacional», dijo en un comunicado.

La cifra anunciada representa a más de tres cuartas partes de su personal, según destacan medios locales.

De momento no parece que haya un final a la vista para este impasse. Los demócratas siguen insistiendo en que se amplíen los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (más conocida como Obamacare) que expiran a finales de año, antes de apoyar una propuesta republicana para poner fin a la paralización del gobierno.

La víspera fracasó en el Senado la oncena votación en un intento por terminar el prolongado cierre.

El voto 50-43 quedó por debajo de los 60 necesarios que darían luz verde a la resolución ya aprobada por la Cámara de Representantes para continuar financiando al gobierno hasta finales de noviembre.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune (Dakota del Sur), subrayó que “es realmente asombroso cómo un programa creado por los demócratas y los créditos fiscales que decidieron cancelar se han convertido ahora en la crisis de los republicanos”.

Tratando de repartir culpas, Thune señaló que “los demócratas crearon ObamaCare, solos (…) son los únicos, los únicos, responsables del abismo del crédito fiscal de ObamaCare, y aun así intentan culpar de este desastre a los republicanos…»

Desde el pasado 1 de octubre Estados Unidos amaneció con el primer cierre del gobierno federal en los últimos casi siete años, el cual, de acuerdo con cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dejaría a 750 mil funcionarios federales en situación de desempleo parcial, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares.

En diciembre de 2018 hasta finales de enero de 2019, en el primer mandato de Donald Trump, fue el más reciente shutdown. Duró 35 días.